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Мир Камня
Строительные материалы Всеволожск
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    • Производитель «Мир Камня» работает более 10 лет на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фирма предлагает укладку, производство и продажу качественной тротуарной плитки. В наличии вибропрессованная и вибролитая тротуарная плитка: «Волна», «8 кирпичей», «Старый город», «Классика», «Катушка», «Брусчатка-60» и другая. Вибропрессованная плитка отличается высокой идеальной геометрией, прочностью, износостойкостью. Для поверхности характерна заметная шероховатость, поэтому эта плитка рекомендуется для тротуаров, транзитных зон с большим потоком пешеходов. Вибролитьё бетонной смеси в пластмассовые формы позволяет получить продукцию самой разнообразной конфигурации для украшения приусадебных участков. Для вибролитой плитки характерны хорошая геометрия и идеально гладкая поверхность. По механическим характеристикам вибропрессованная плитка несколько прочнее, эстетика выше у вибролитой тротуарной плитки. Долговечность плитки на 60% зависит от качества изготовления и на 40% — от качества укладки плитки. Мы предлагаем вам 100% гарантии долговечности. Как производители плитки, мы заинтересованы в качественной укладке. Доставка осуществляется собственным транспортом по Санкт-Петербургу и области.

    Регионы обслуживания
    Всеволожск
    Адрес
    Холмистая, дом 1
    Холмистая, дом 1 Всеволожск
    Россия
    +7-9213008141 www.trotuarnaya-plitka.spb.ru
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