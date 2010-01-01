Архитектурное бюро TOTEMENT/PAPER основано в 2006 г.

Руководители: Левон Айрапетов и Валерия Преображенская.

Бюро выполняет своими силами разработку архитектурного и конструктивного разделов проектной и рабочей документации. Разрабатывает интерьеры, осуществляет функцию генпроектировщика. Специализация бюро: Основная специфика работы бюро проявляется в объектах, требующих нестандартных решений, индивидуального подхода и имеющих имиджевую составляющую. Это качество проявилось в реализации Павильона РФ на Экспо 2010 в Шанхае, а также при разработке музея Коньяка для вино-коньячного завода в Калининградской области. Особое место в практике занимает проектирование частных жилых домов и их интерьеров. За плечами компании работа с домами различной сложности площадью от 1500 - 2500 кв.м., залогом успеха которой является накопленный богатый опыт общения с клиентами и высокопрофессиональный подход.