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​TOTEMENT / PAPER
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
    Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
    Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая), ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
    +20
    Надстройка дома в п.Николо-Урюпино (детская игровая , гостевая)
    Перепланировка квартиры на Маршала Жукова, ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
    Перепланировка квартиры на Маршала Жукова, ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
    Перепланировка квартиры на Маршала Жукова, ​TOTEMENT / PAPER ​TOTEMENT / PAPER
    +28
    Перепланировка квартиры на Маршала Жукова

    Архитектурное бюро TOTEMENT/PAPER основано в 2006 г.

    Руководители: Левон Айрапетов и Валерия Преображенская.

    Бюро выполняет своими силами разработку архитектурного и конструктивного разделов проектной и рабочей документации. Разрабатывает интерьеры, осуществляет функцию генпроектировщика. Специализация бюро: Основная специфика работы бюро проявляется в объектах, требующих нестандартных решений, индивидуального подхода и имеющих имиджевую составляющую. Это качество проявилось в реализации Павильона РФ на Экспо 2010 в Шанхае, а также при разработке музея Коньяка для вино-коньячного завода в Калининградской области. Особое место в практике занимает проектирование частных жилых домов и их интерьеров. За плечами компании работа с домами различной сложности площадью от 1500 - 2500 кв.м., залогом успеха которой является накопленный богатый опыт общения с клиентами и высокопрофессиональный подход.

    Услуги
    Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Большая Полянка, 51А/9
    Москва
    Россия
    www.paperteam.ru

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