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ИП Бодня Елена Владимировна
Строители Балашиха
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    • Наша компания предлагает услуги компрессора в Москве и Московской области. В наличии 6 компрессоров с различными насадками до 8 пневмомолотов. Штат опытных сотрудников быстро решат многие проблемы связанные с сломом стен, асфальтными работами, демонтажом бетонных сооружений и другими работами, связанными с использованием компрессоров. Есть оборудование для пескоструйных работ. Работаем 24 часа в сутки! Принимаем все виды оплаты платежей, выдаём все бухгалтерские документы. Возможна оплата с НДС.

    Услуги
    Аренда компрессоров
    Регионы обслуживания
    Балашиха
    Адрес
    ул. Свердлова 38 кв. 392
    143915 Балашиха
    Россия
    +7-9263209821 www.arenda-kompressorov.ru
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