Наша компания предлагает услуги компрессора в Москве и Московской области. В наличии 6 компрессоров с различными насадками до 8 пневмомолотов. Штат опытных сотрудников быстро решат многие проблемы связанные с сломом стен, асфальтными работами, демонтажом бетонных сооружений и другими работами, связанными с использованием компрессоров. Есть оборудование для пескоструйных работ. Работаем 24 часа в сутки! Принимаем все виды оплаты платежей, выдаём все бухгалтерские документы. Возможна оплата с НДС.
- Услуги
- Аренда компрессоров
- Регионы обслуживания
- Балашиха
- Адрес
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ул. Свердлова 38 кв. 392
143915 Балашиха
Россия
+7-9263209821 www.arenda-kompressorov.ru