Наша компания предлагает услуги компрессора в Москве и Московской области. В наличии 6 компрессоров с различными насадками до 8 пневмомолотов. Штат опытных сотрудников быстро решат многие проблемы связанные с сломом стен, асфальтными работами, демонтажом бетонных сооружений и другими работами, связанными с использованием компрессоров. Есть оборудование для пескоструйных работ. Работаем 24 часа в сутки! Принимаем все виды оплаты платежей, выдаём все бухгалтерские документы. Возможна оплата с НДС.