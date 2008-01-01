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Кирилл Губаревич
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +39
    Квартира

    Архитектор Кирилл Губаревич, занимается проектированием и дизайном интерьеров.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9161142673

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