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Архитектор Кирилл Губаревич, занимается проектированием и дизайном интерьеров.
Уютные домашние интерьеры тоже иногда требуют обновления, когда хочется какой-то яркой вспышки на фоне обыденной размеренности, индивидуальной особенности в стандартной комнате.
Желтые пятна и разводы на потолке выглядят просто ужасно и мало кого радуют. Своим видом пятна и разводы портят абсолютно весь вид интерьера помещения, так тщательно продуманный до мельчайших мелочей и вышколенный до идеального со…
В мире дизайна и великого творчества есть множество конструкций, которыми закрывают вход в жилище. Они бывают узкие и широкие, деревяные и железные, входные и межкомнатные.