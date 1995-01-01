Сколько стоит построить бассейн?

Собственный бассейн на участке – не об этом ли мечтает каждый владелец? Еще несколько лет назад частный бассейн был недостижимой целью для многих. Сегодня возведение собственного искусственного водоема стало вполне возможным для л…

Читать далее