Архитектурное бюро основано в 1995 году. За годы его работы реализовано более семидесяти проектов. Основным направлением деятельности является проектирование жилых и общественных зданий и интерьеров.
Бюро активно участвует в архитектурных выставках и конкурсах. Реализованные объекты и разработки опубликованы во многих архитектурных журналах России. Соавторы реализованных проектов: Андрей Карцев, Юлия Вишнепольская, Александр Полковников, Татьяна Асташева, Люсинэ Саркисян, Петр Беляев, Светлана Беляева, Алексей Демидов.
- Услуги
- Архитектурное проектирование частных жилых домов
- коттеджей
- пентхаусов
- общественных зданий и сооружений. Дизайн интерьеров квартир
- магазинов
- соляриев
- клубов
- СПА-центров и других жилых и общественных помещений.
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- KV-BURO удостоено следующих наград: диплом за III место в конкурсе «Ванная комната 2000», диплом журнала «Технологии строительства» за интерьеры квартиры на Зоологической улице на 3-м международном фестивале архитектуры и дизайна «Под крышей дома… », диплом «За самый демократичный академизм в идеях и разработках» на 4-м Международном фестивале архитектуры и дизайна «Под крышей дома… », Номинанты конкурса «PresentofFuture 2006» на конкурсе «Красивые дома»
- Адрес
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ул. Русаковская, д. 7, стр. 1, оф. 16
107140 Москва
Россия
+7-9166545685 kv-buro.ru