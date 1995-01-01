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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • ДОМ ИЗ КЛЕНОВОГО БРУСА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в стиле минимализм
    ДОМ ИЗ КЛЕНОВОГО БРУСА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в стиле минимализм
    ДОМ ИЗ КЛЕНОВОГО БРУСА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в стиле минимализм
    +5
    ДОМ ИЗ КЛЕНОВОГО БРУСА
    КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле минимализм
    КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле минимализм
    КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле минимализм
    +11
    КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ
    ДВУШКА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в классическом стиле
    ДВУШКА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Кухня в классическом стиле
    ДВУШКА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Кухня в классическом стиле
    +7
    ДВУШКА
    Квартира на проспекте Жукова, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле модерн
    Квартира на проспекте Жукова, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле модерн
    Квартира на проспекте Жукова, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле модерн
    +8
    Квартира на проспекте Жукова
    ​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в классическом стиле
    ​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в классическом стиле
    ​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Дома в классическом стиле
    +20
    ​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ
    ПЕНТХАУС НА БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле модерн
    ПЕНТХАУС НА БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Бассейн в стиле модерн
    ПЕНТХАУС НА БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Гостиная в стиле модерн
    +11
    ПЕНТХАУС НА БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ
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    Архитектурное бюро основано в 1995 году. За годы его работы реализовано более семидесяти проектов. Основным направлением деятельности является проектирование жилых и общественных зданий и  интерьеров.
    Бюро активно участвует в архитектурных выставках и конкурсах. Реализованные объекты и разработки опубликованы во многих архитектурных журналах России. Соавторы реализованных проектов: Андрей Карцев, Юлия Вишнепольская, Александр Полковников, Татьяна Асташева, Люсинэ Саркисян, Петр Беляев, Светлана Беляева, Алексей Демидов.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование частных жилых домов
    • коттеджей
    • пентхаусов
    • общественных зданий и сооружений. Дизайн интерьеров квартир
    • магазинов
    • соляриев
    • клубов
    • СПА-центров и других жилых и общественных помещений.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    ​KV-BURO удостоено следующих наград: диплом за III место в конкурсе «Ванная комната 2000», диплом журнала «Технологии строительства» за интерьеры квартиры на Зоологической улице на 3-м международном фестивале архитектуры и дизайна «Под крышей дома… », диплом «За самый демократичный академизм в идеях и разработках» на 4-м Международном фестивале архитектуры и дизайна «Под крышей дома… », Номинанты конкурса «PresentofFuture 2006» на конкурсе «Красивые дома»
    Адрес
    ул. Русаковская, д. 7, стр. 1, оф. 16
    107140 Москва
    Россия
    +7-9166545685 kv-buro.ru

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