Архитектурное бюро «Шумливый и партнеры» специализируется на архитектурном проектировании, дизайне интерьера и ландшафтном дизайне. Мы сотрудничаем с талантливыми специалистами разных направлений архитектурно-строительной сферы, поэтому решаем весь комплекс задач — от разработки концепта до его полного воплощения в жизнь.

Ломая стереотипы и экспериментируя с разными стилями, мы выработали свой узнаваемый почерк. Российские и зарубежные проекты бюро «Шумливый и партнеры» — это смелый, порой эпатажный и ироничный симбиоз архитектурных традиций и эпох. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям заказчика — и при этом предлагаем нестандартные решения задач, свежий взгляд на привычные вещи.

Индивидуальность, новаторство и функциональность — принципы, которые лежат в основе каждого нашего проекта. А вот в вопросах качества и подхода к работе по-европейски консервативны: перфекционизм, уважение к срокам и стремление превзойти ожидания клиента — наши главные ценности.