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Архитектурное бюро <q>Шумливый и Партнеры</q>
Архитекторы Краснодар
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Пятизвездочная гостиница в Краснодаре, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Конференц-центры в эклектичном стиле Камень Бежевый
    Пятизвездочная гостиница в Краснодаре, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Конференц-центры в эклектичном стиле Камень Бежевый
    Пятизвездочная гостиница в Краснодаре, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Конференц-центры в эклектичном стиле Стекло Серый
    +12
    Пятизвездочная гостиница в Краснодаре
    дизайн проекта студии красоты, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    дизайн проекта студии красоты, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' СпаМебель
    дизайн проекта студии красоты, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' СпаМебель
    +7
    дизайн проекта студии красоты
    Загородная усадьба, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Загородные дома Кирпичи Красный
    Загородная усадьба, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Загородные дома Кирпичи Красный
    Загородная усадьба, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Загородные дома Кирпичи Красный
    +2
    Загородная усадьба
    Торгово-офисное здание в Краснодаре, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    Торгово-офисное здание в Краснодаре, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    Торгово-офисное здание в Краснодаре, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    +7
    Торгово-офисное здание в Краснодаре
    Частный дом , Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Навесы Дерево
    Частный дом , Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Балкон и терраса в стиле минимализм
    Частный дом , Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры' Балкон и терраса в стиле минимализм
    +4
    Частный дом
    Частный дом, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    Частный дом, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    Частный дом, Архитектурное бюро "Шумливый и Партнеры" Архитектурное бюро 'Шумливый и Партнеры'
    +5
    Частный дом
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           Архитектурное бюро «Шумливый и партнеры» специализируется на архитектурном проектировании, дизайне интерьера и ландшафтном дизайне. Мы сотрудничаем с талантливыми специалистами разных направлений архитектурно-строительной сферы, поэтому решаем весь комплекс задач — от разработки концепта до его полного воплощения в жизнь.

           Ломая стереотипы и экспериментируя с разными стилями, мы выработали свой узнаваемый почерк. Российские и зарубежные проекты бюро «Шумливый и партнеры» — это смелый, порой эпатажный и ироничный симбиоз архитектурных традиций и эпох. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям заказчика — и при этом предлагаем нестандартные решения задач, свежий взгляд на привычные вещи. 

           Индивидуальность, новаторство и функциональность — принципы, которые лежат в основе каждого нашего проекта. А вот в вопросах качества и подхода к работе по-европейски консервативны: перфекционизм, уважение к срокам и стремление превзойти ожидания клиента — наши главные ценности.

    Услуги
    • Архитектура
    • Проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Работаем по всем городам России
    Адрес
    ул. Ставропольская, 174
    350001 Краснодар
    Россия
    +7-9649090000 www.ishum.ru
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