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Дмитрий Лукошников
Строители Сочи
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    • Строительство и отделка по Вашим проектам. Специалисты с большим опытом работы, руководитель перфекционист, соблюдение сроков и соответствие проекту, помощь с выбором участка строительства и получения разрешения на строительство.

    Услуги
    • Геодезия
    • земляные работы
    • бурение
    • бетонные работы
    • монтаж
    • демонтаж
    • сантехника
    • электрика
    • кровля
    • устройство полов
    • окна
    • безрамное остекление
    • отопление
    • штукатурно-малярные работы
    • натяжные потолки
    • кондиционеры и холодильное оборудование.
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    Регионы обслуживания
    Российская Федерация Краснодарский край город Сочи
    Адрес
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9184056145
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