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ARKETYP
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект интерьеров на Люсиновской., ARKETYP ARKETYP Спальня в классическом стиле Дерево Коричневый
    Проект интерьеров на Люсиновской., ARKETYP ARKETYP Спальня в классическом стиле Коричневый
    Проект интерьеров на Люсиновской., ARKETYP ARKETYP Спальня в классическом стиле
    +17
    Проект интерьеров на Люсиновской.
    Офис на улице Маяковского., ARKETYP ARKETYP Офисные помещения и магазины
    Офис на улице Маяковского., ARKETYP ARKETYP Конференц-центры в эклектичном стиле
    Офис на улице Маяковского., ARKETYP ARKETYP Конференц-центры в эклектичном стиле
    +24
    Офис на улице Маяковского.
    Кабинет руководителя., ARKETYP ARKETYP Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кабинет руководителя., ARKETYP ARKETYP Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кабинет руководителя., ARKETYP ARKETYP Конференц-центры в эклектичном стиле
    +3
    Кабинет руководителя.
    Офис на Таганке., ARKETYP ARKETYP Коммерческие помещения
    Офис на Таганке., ARKETYP ARKETYP Коммерческие помещения
    Офис на Таганке., ARKETYP ARKETYP Коммерческие помещения
    +13
    Офис на Таганке.
    Усадьба "Аносино"., ARKETYP ARKETYP Спальная комната Аксессуары и декор
    Усадьба "Аносино"., ARKETYP ARKETYP Ванная комнатаУнитазы
    Усадьба "Аносино"., ARKETYP ARKETYP Спальная комната Освещение
    +16
    Усадьба "Аносино".

    Частная мастерская. Основная деятельность , проектирование интерьеров, строительство и ремонтно-отделочные работы. Опыт работы более 5 лет.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • архитектуры
    • инженерии. Строительство и ремонтно-отделочные работы. Управление и комплектация объектов.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Хотьково
    Адрес
    Армянский пер., д. 9, стр. 1
    101000 Москва
    Россия
    +7-9852579442
    Законное владение

    Москва, Армянский пер., д. 9. стр. 1

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