Частная мастерская. Основная деятельность , проектирование интерьеров, строительство и ремонтно-отделочные работы. Опыт работы более 5 лет.
- Услуги
- Проектирование интерьеров
- архитектуры
- инженерии. Строительство и ремонтно-отделочные работы. Управление и комплектация объектов.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Хотьково
- Адрес
-
Армянский пер., д. 9, стр. 1
101000 Москва
Россия
+7-9852579442
Москва, Армянский пер., д. 9. стр. 1