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Архитектурное бюро <q>АрхСлон</q>
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Дизайн 2-комнатной квартиры, Архитектурное бюро "АрхСлон" Архитектурное бюро 'АрхСлон' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн 2-комнатной квартиры, Архитектурное бюро "АрхСлон" Архитектурное бюро 'АрхСлон' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн 2-комнатной квартиры, Архитектурное бюро "АрхСлон" Архитектурное бюро 'АрхСлон' Кухня в стиле минимализм
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    Дизайн 2-комнатной квартиры

    Архитектурное бюро «Арх Слон» предлагает полный комплекс услуг в сфере разработки и реализации дизайна вашей квартиры, дома, офиса, ресторана или торгового центра. Мы разработаем для вас уникальный и необычный интерьер, отвечающий всем функциональным и эстетическим требованиям. Дизайн-проект квартиры, дома, ресторана или торгового центра включает в себя всю необходимую документацию для реализации и воплощения в жизнь образа, созданного дизайнерами и архитекторами студии. Бюро имеет обширный опыт архитектурного проектирования в различных направлениях от выполнения индивидуальных проектов частных домов и коттеджей, до проектирования общественных зданий, комплексов, поселков и микрорайонов. Архитектурное проектирование – комплексный, многоплановый процесс, который включает в себя выпуск самой проектной документации, а также подбор всех материалов, оборудования, авторский надзор на всём протяжении строительства, вплоть до его реализации. Мы выполняем проектирование и реализацию объектов в полном объеме и по всем проектным разделам. «Арх Слон» предоставляет услуги по всем видам графического дизайна, включая разработку логотипов, фирменного стиля, брэндинг и нэйминг, разработку графических изображений и элементов любого уровня сложности. «Арх Слон» занимается разработкой в области промышленного дизайна. Мы проектируем и реализуем современную мебель и яркие предметы интерьера. В проектах не бывает мелочей , поэтому даже самой малой его детали мы уделяем должное внимание.

    Услуги
    • проектирование жилых и общественных зданий и сооружений
    • Дизайн общественных интерьеров
    • дизайн жилых интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • Великобритания & Европа
    Адрес
    Бакунинская, д. 96\98, строение 6
    105082 Москва
    Россия
    +7-9096920099 arch-slon.ru
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