Архитектурное бюро «Арх Слон» предлагает полный комплекс услуг в сфере разработки и реализации дизайна вашей квартиры, дома, офиса, ресторана или торгового центра. Мы разработаем для вас уникальный и необычный интерьер, отвечающий всем функциональным и эстетическим требованиям. Дизайн-проект квартиры, дома, ресторана или торгового центра включает в себя всю необходимую документацию для реализации и воплощения в жизнь образа, созданного дизайнерами и архитекторами студии. Бюро имеет обширный опыт архитектурного проектирования в различных направлениях от выполнения индивидуальных проектов частных домов и коттеджей, до проектирования общественных зданий, комплексов, поселков и микрорайонов. Архитектурное проектирование – комплексный, многоплановый процесс, который включает в себя выпуск самой проектной документации, а также подбор всех материалов, оборудования, авторский надзор на всём протяжении строительства, вплоть до его реализации. Мы выполняем проектирование и реализацию объектов в полном объеме и по всем проектным разделам. «Арх Слон» предоставляет услуги по всем видам графического дизайна, включая разработку логотипов, фирменного стиля, брэндинг и нэйминг, разработку графических изображений и элементов любого уровня сложности. «Арх Слон» занимается разработкой в области промышленного дизайна. Мы проектируем и реализуем современную мебель и яркие предметы интерьера. В проектах не бывает мелочей , поэтому даже самой малой его детали мы уделяем должное внимание.