Творческий коллектив создал блистательный имидж бюро «Дизайн Архи-декор» и завоевал отличную репутацию не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Гармония и эксклюзивность, красота и функциональность – вот основные критерии отличающие наши проекты.
Архитектурные проекты – это экстраординарные решения: неповторимые, причудливые формы, полет мыслей, создающие идеальную среду для современного человека, влияющие на его мироощущение и понимание мира.
Не менее оригинальны дизайнерские разработки интерьера. Это удобное зонирование пространства, высоко выдержанная культура стиля, отсутствие лишних деталей, лаконичность форм, утонченный вкус. Цвет и колорит, игра контрастов создают настроения радости, покоя, равновесия.
В основе концепции творческого бюро лежат эстетика, объединенная с функциональностью, совершенство дизайнерских решений и качество архитектурного исполнения.
Жизненное кредо создателей – творчество и созидание.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- декорирование
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Адрес
-
61050 г. Харьков Украина
Россия
+380-506157507 www.kulishovaelena.com