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Дизайн Архи-декор
Архитекторы Украина
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Проекты

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    • Ресто-бар «Holiday», г.Харьков, Дизайн Архи-декор Дизайн Архи-декор
    Ресто-бар «Holiday», г.Харьков, Дизайн Архи-декор Дизайн Архи-декор
    Ресто-бар «Holiday», г.Харьков, Дизайн Архи-декор Дизайн Архи-декор
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    Ресто-бар «Holiday», г.Харьков

    Творческий коллектив  создал блистательный имидж бюро «Дизайн Архи-декор» и завоевал отличную репутацию не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Гармония и эксклюзивность, красота и функциональность – вот основные критерии отличающие наши проекты.

    Архитектурные проекты – это экстраординарные решения: неповторимые, причудливые формы, полет мыслей, создающие идеальную среду для современного человека, влияющие на его мироощущение и понимание мира.

    Не менее оригинальны дизайнерские разработки интерьера. Это удобное зонирование пространства, высоко выдержанная культура стиля, отсутствие лишних деталей, лаконичность форм, утонченный вкус. Цвет и колорит, игра контрастов создают настроения радости, покоя, равновесия.

    В основе концепции творческого бюро лежат эстетика, объединенная с функциональностью, совершенство дизайнерских решений и качество архитектурного исполнения.

    Жизненное кредо создателей – творчество и созидание.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • декорирование
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    Адрес
    61050 г. Харьков Украина
    Россия
    +380-506157507 www.kulishovaelena.com
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