Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Sky Gallery
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "Дирижабль", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле минимализм
    ЖК "Дирижабль", Sky Gallery Sky Gallery Столовая комната в стиле минимализм
    ЖК "Дирижабль", Sky Gallery Sky Gallery Столовая комната в стиле минимализм
    +14
    ЖК "Дирижабль"
    Кабинетный стол, Sky Gallery Sky Gallery Рабочий кабинет Письменные столы Твердая древесина Коричневый
    Кабинетный стол, Sky Gallery Sky Gallery Рабочий кабинет Письменные столы Твердая древесина Коричневый
    Кабинетный стол, Sky Gallery Sky Gallery Рабочий кабинет Письменные столы Твердая древесина Коричневый
    +3
    Кабинетный стол
    Клубный дом, Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле минимализм
    Клубный дом, Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле минимализм
    Клубный дом, Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле минимализм
    +17
    Клубный дом
    ЖК "Эльстнор", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
    ЖК "Эльстнор", Sky Gallery Sky Gallery Ванная в стиле лофт
    ЖК "Эльстнор", Sky Gallery Sky Gallery Ванная в стиле лофт
    +8
    ЖК "Эльстнор"
    ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
    ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
    ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
    +15
    ЖК "Воробьевы Горы"

    Sky Gallery - Современный и творческий тандем, объединивший незаурядных дизайнеров и архитекторов для реализации качественной и экспериментальной архитектуры. Новейшей концепцией интерьера является создание выразительного и уникального синтеза высокого стиля Архитектуры, и вместе с тем простого и эстетичного образа, что продиктовано проницательной структурой Авторского Дизайна. Динамичный апофеоз самых смелых архитектурных и дизайнерских решений, воплощенный в реальность, функциональный смысл и оригинальные решения, наполняют пространство свежим дизайном. С легкостью и играючи смешивая разные стили, неуловимо обретают композиционную стройность. Создавая уютный, единый колорит-элегантным, подчеркивая изысканной геометрией. Сложные образы разной величины уводят пространство в движение.Игра света и тени, создающая обьем, который радует глаз, действует на человека так, что не возможно обьяснить что же нравится. Тщательно продуманный и отрисованный проект станет мечтой, воплощенной в ослепительный образ интерьера, тем местом, куда будет тянуть с непреодолимой и захватывающей силой, которой невозможно будет сопротивляться. Все, что нас окружает, зарождалось в виде идей, которые переносились с композиционной стройностью на бумагу, а после воплощались в визуальную реальность.SKy Gallery - сформулирует самое высокое и лучшее качество, используя наш самый сильный актив: творческий дизайн.

    Услуги
    дизайн интерьеров и архитектура
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Россия и страны СНГ
    Адрес
    117312 Москва
    Россия
    +7-4957970050 sky-gallery.ru
    Законное владение

    Москва, ул. Вавилова 13, стр.49

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element