Sky Gallery - Современный и творческий тандем, объединивший незаурядных дизайнеров и архитекторов для реализации качественной и экспериментальной архитектуры. Новейшей концепцией интерьера является создание выразительного и уникального синтеза высокого стиля Архитектуры, и вместе с тем простого и эстетичного образа, что продиктовано проницательной структурой Авторского Дизайна. Динамичный апофеоз самых смелых архитектурных и дизайнерских решений, воплощенный в реальность, функциональный смысл и оригинальные решения, наполняют пространство свежим дизайном. С легкостью и играючи смешивая разные стили, неуловимо обретают композиционную стройность. Создавая уютный, единый колорит-элегантным, подчеркивая изысканной геометрией. Сложные образы разной величины уводят пространство в движение.Игра света и тени, создающая обьем, который радует глаз, действует на человека так, что не возможно обьяснить что же нравится. Тщательно продуманный и отрисованный проект станет мечтой, воплощенной в ослепительный образ интерьера, тем местом, куда будет тянуть с непреодолимой и захватывающей силой, которой невозможно будет сопротивляться. Все, что нас окружает, зарождалось в виде идей, которые переносились с композиционной стройностью на бумагу, а после воплощались в визуальную реальность.SKy Gallery - сформулирует самое высокое и лучшее качество, используя наш самый сильный актив: творческий дизайн.