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Дом Корлеоне
Мебель и аксессуары Москва
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    Компания "Дом Корлеоне" является производителем современных предметов интерьера и декора, таких как картины, настенные часы, зеркала, стеновые панели из массива хвойных пород. Мы создаем 100% экологичную и уникальную продукцию, благодаря разработке особого дизайна изделий с нанесением изображений на поверхность дерева. Все предметы интерьера главным образом выполнены из сосны и лиственницы, поскольку хвойные породы обладают красивым рельефным рисунком и славятся своей крепостью и долговечностью.
    Изделия от «Дома Корлеоне» украсят Ваш интерьер и сделают его ультрамодным и незабываемым!

    Услуги
    • Производство современных предметов интерьера (картины
    • зеркала
    • часы
    • стеновые панели и пр.)
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Луговой проезд 7-71
    109652 Москва
    Россия
    +7-4951780769 dom-korleone.ru
    Законное владение

    119361. Москва, ул. Поливановой Марии 13-9

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