Компания "Дом Корлеоне" является производителем современных предметов интерьера и декора, таких как картины, настенные часы, зеркала, стеновые панели из массива хвойных пород. Мы создаем 100% экологичную и уникальную продукцию, благодаря разработке особого дизайна изделий с нанесением изображений на поверхность дерева. Все предметы интерьера главным образом выполнены из сосны и лиственницы, поскольку хвойные породы обладают красивым рельефным рисунком и славятся своей крепостью и долговечностью.

Изделия от «Дома Корлеоне» украсят Ваш интерьер и сделают его ультрамодным и незабываемым!