Компания "Дом Корлеоне" является производителем современных предметов интерьера и декора, таких как картины, настенные часы, зеркала,
стеновые панели из массива хвойных пород. Мы создаем 100% экологичную и
уникальную продукцию, благодаря разработке особого дизайна изделий с нанесением
изображений на поверхность дерева. Все предметы интерьера главным образом выполнены
из сосны и лиственницы, поскольку хвойные породы обладают красивым рельефным
рисунком и славятся своей крепостью и долговечностью.
Изделия от «Дома Корлеоне» украсят Ваш интерьер и сделают его ультрамодным и незабываемым!
- Услуги
- Производство современных предметов интерьера (картины
- зеркала
- часы
- стеновые панели и пр.)
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Луговой проезд 7-71
109652 Москва
Россия
+7-4951780769 dom-korleone.ru
119361. Москва, ул. Поливановой Марии 13-9