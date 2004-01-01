Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
дизайн студия <q>LusiSarkis </q>
Архитекторы Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьеры двухуровневой квартиры на ул. Куусинена, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьеры двухуровневой квартиры на ул. Куусинена, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьеры двухуровневой квартиры на ул. Куусинена, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +13
    Интерьеры двухуровневой квартиры на ул. Куусинена
    Музей коньяка "АРАРАТ", дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Конференц-центры в стиле модерн
    Музей коньяка "АРАРАТ", дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Конференц-центры в стиле модерн
    Музей коньяка "АРАРАТ", дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Конференц-центры в стиле модерн
    +18
    Музей коньяка "АРАРАТ"
    Интерьеры двухкомнатной квартиры, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьеры двухкомнатной квартиры, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Спальня в эклектичном стиле
    Интерьеры двухкомнатной квартиры, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +6
    Интерьеры двухкомнатной квартиры
    Сигарный клуб Артурс Village, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Конференц-центры в стиле кантри
    Сигарный клуб Артурс Village, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Конференц-центры в стиле кантри
    Сигарный клуб Артурс Village, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Конференц-центры в стиле кантри
    +3
    Сигарный клуб Артурс Village
    Жизнь в ярких цветах, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Гостиная в стиле модерн
    Жизнь в ярких цветах, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Столовая комната в стиле модерн
    Жизнь в ярких цветах, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Гостиная в стиле модерн
    +26
    Жизнь в ярких цветах

    Основная деятельность студии: архитектурное проектирование, дизайн жилых и общественных интерьеров, создание авторских изделий.

    «Реально все, что вы можете вообразить» (Пабло Пикассо) — девиз студии, 

    которая объединяет творческих, талантливых людей, для создания неповторимого, неординарно красивого пространства и формы.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн жилых и общественных интерьеров
    • создание авторских изделий
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Европейский Союз
    • Сочи
    • г. Санкт-Петербург
    Награды компании
    • 1. Финалист конкурса pinwin 5  Лучший интерьер в современном стиле
    • 2. Финалист конкурса pinwin 5  Дерево в интерьере и экстерьере
    Адрес
    125171 Москва
    Россия
    +7-9859284350 lusisarkis.com
      Add SEO element