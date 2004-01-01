Основная деятельность студии: архитектурное проектирование, дизайн жилых и общественных интерьеров, создание авторских изделий.
«Реально все, что вы можете вообразить» (Пабло Пикассо) — девиз студии,
которая объединяет творческих, талантливых людей, для создания неповторимого, неординарно красивого пространства и формы.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн жилых и общественных интерьеров
- создание авторских изделий
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Европейский Союз
- Сочи
- г. Санкт-Петербург
- Награды компании
- 1. Финалист конкурса pinwin 5
Лучший интерьер в современном стиле
- 2. Финалист конкурса pinwin 5
Дерево в интерьере и экстерьере
- 1. Финалист конкурса pinwin 5
- Адрес
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125171 Москва
Россия
+7-9859284350 lusisarkis.com