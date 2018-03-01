Финская компания HONKA строит деревянные дома и является лидером на рынке уже 60 лет.
- Услуги
- Все виды проектных работ; продажа; производство и поставка домов из Финляндии; строительство; инженерное обеспечение; интерьерный дизайн; ландшафтная архитектура; эксплуатационное обслуживание дома; отделочные работы.
- Регионы обслуживания
- Поставляет дома в более
- чем 50 стран (в основном
- Европа) и имеет представительство в 30 странах.
- Москва
- Награды компании
- По итогам Премии «TREFI» (Международная премия рынка недвижимости и финансов) загородный комплекс «Берег HONKA» получил награду в номинации «За сохранение стилевого единства»; Коттеджный поселок «МЕДНОЕ ОЗЕРО – 2» признан лучшим девелоперским проектом на рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам XX Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2014»; Коттеджный поселок «Медное озеро – 2» признан лучшим российским поселком с деревянными домами; Компания HONKA признана «Девелопером года» на VII ежегодном конкурсе профессионалов загородного рынка «АФИНА – 2012»; Коттеджный поселок HONKA FAMILY CLUB признан лучшим российским поселком с деревянными домами, поселком с лучшей архитектурной концепцией, а также лучшим поселком элит-класса в Санкт-Петербурге; Компания HONKA признана «Лучшей компанией на рынке элитной недвижимости» Санкт-Петербурга и Ленинградской области на XVIII Межрегиональном ежегодном общественном конкурсе в сфере недвижимости «КАИССА-2012»; в 2008
- HONKA была названа «Лучшей компанией в сфере малоэтажного строительства» в Санкт-Петербурге; в 2003
- HONKA была признана «Лучшей компанией в сфере загородного строительства» в Санкт-Петербурге
- Адрес
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119590 Москва
Россия
www.honka.ru
Законное владение
Москва
119590, ул. Минская, д. 1Б, ЖК «Золотые ключи» Тел.: +7 (495) 921-30-01 honka@honka-moscow.ru