Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
HONKA
Строители Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Moderni, HONKA HONKA Дома в скандинавском стиле
    Moderni, HONKA HONKA Гостиная в скандинавском стиле
    Moderni, HONKA HONKA Столовая комната в скандинавском стиле
    Moderni
    Maestro, HONKA HONKA Дома в скандинавском стиле
    Maestro, HONKA HONKA Дома в скандинавском стиле
    Maestro, HONKA HONKA Гостиная в скандинавском стиле
    Maestro
    Lumi, HONKA HONKA Дома в скандинавском стиле
    Lumi, HONKA HONKA Дома в скандинавском стиле
    Lumi, HONKA HONKA Гостиная в скандинавском стиле
    Lumi

    Финская компания HONKA строит деревянные дома и является лидером на рынке уже 60 лет.

    Услуги
    Все виды проектных работ; продажа; производство и поставка домов из Финляндии; строительство; инженерное обеспечение; интерьерный дизайн; ландшафтная архитектура; эксплуатационное обслуживание дома; отделочные работы.
    Регионы обслуживания
    • Поставляет дома в более
    • чем 50 стран (в основном
    • Европа) и имеет представительство в 30 странах.
    • Москва
    Награды компании
    • По итогам Премии «TREFI» (Международная премия рынка недвижимости и финансов) загородный комплекс «Берег HONKA» получил награду в номинации «За сохранение стилевого единства»; Коттеджный поселок «МЕДНОЕ ОЗЕРО – 2» признан лучшим девелоперским проектом на рынке загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам XX Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2014»; Коттеджный поселок «Медное озеро – 2» признан лучшим российским поселком с деревянными домами; Компания HONKA признана «Девелопером года» на VII ежегодном конкурсе профессионалов загородного рынка «АФИНА – 2012»; Коттеджный поселок HONKA FAMILY CLUB признан лучшим российским поселком с деревянными домами, поселком с лучшей архитектурной концепцией, а также лучшим поселком элит-класса в Санкт-Петербурге; Компания HONKA признана «Лучшей компанией на рынке элитной недвижимости» Санкт-Петербурга и Ленинградской области на XVIII Межрегиональном ежегодном общественном конкурсе в сфере недвижимости «КАИССА-2012»; в 2008
    • HONKA была названа «Лучшей компанией в сфере малоэтажного строительства» в Санкт-Петербурге; в 2003
    • HONKA была признана «Лучшей компанией в сфере загородного строительства» в Санкт-Петербурге
    Адрес
    119590 Москва
    Россия
    www.honka.ru
    Законное владение

    Москва

    119590, ул. Минская, д. 1Б, ЖК «Золотые ключи» Тел.:   +7 (495) 921-30-01 honka@honka-moscow.ru

      Add SEO element