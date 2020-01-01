Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
VSREDE INTERIOR DESIGN
Дизайнеры интерьера Сочи
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ПРОЕКТ "ИЗУМРУД НА ПАРКОВОЙ" , VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    ПРОЕКТ "ИЗУМРУД НА ПАРКОВОЙ" , VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    ПРОЕКТ "ИЗУМРУД НА ПАРКОВОЙ" , VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    +14
    ПРОЕКТ "ИЗУМРУД НА ПАРКОВОЙ"
    ПРОЕКТ ЛЕСТНИЧНОГО ХОЛЛА В АПАРТ-ОТЕЛЕ, VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Конференц-центры в стиле лофт
    ПРОЕКТ ЛЕСТНИЧНОГО ХОЛЛА В АПАРТ-ОТЕЛЕ, VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Конференц-центры в стиле лофт
    ПРОЕКТ ЛЕСТНИЧНОГО ХОЛЛА В АПАРТ-ОТЕЛЕ, VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Конференц-центры в стиле лофт
    +2
    ПРОЕКТ ЛЕСТНИЧНОГО ХОЛЛА В АПАРТ-ОТЕЛЕ
    Офис дизайн-студии VSREDE, VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис дизайн-студии VSREDE, VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис дизайн-студии VSREDE, VSREDE INTERIOR DESIGN VSREDE INTERIOR DESIGN Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Офис дизайн-студии VSREDE

    Стиль нашей студии разнообразен, но неизменно сохраняет выдержанность, функциональность и индивидуальный подход. Сочетание опыта и своего видения позволяет создавать уникальные интерьеры, наполненные гармоничностью и лаконичностью форм, дополненные новыми тенденциями.

    Мы создаем среду для Вас !

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • авторский надзор
    • снабжение
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    РФ и Сочи
    Адрес
    Курортный проспект 19/4, офис 10
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9891606090 v-srede.ru
    Законное владение

    г. Сочи, ул. Курортный проспект 19/4, офис 10 

    Отзыв

    Vitalii Papij
    Молодцы!!! Ребята такие молодцы) сделали прям то что я хотел!
    больше 4 лет назад
    Alex Semchenkoff
    Хорошая компания, отличный офис, красивые и дружные ребята очень приятные в общении! Если отбросить эмоции , профессионалы высокого класса , каждый на своём месте - отличная команда! Мне очень повезло , что в незнакомом , на тот момент , мне городе они стали одними из первых людей , которых я встретил. Уже прошло более двух лет , а я до сих пор в восторге от ремонта , который они мне забабахали! Спасибо , и низкий поклон от меня и моей супруги! Александр и Ирина. Химки - Сочи.
    больше 4 лет назад
    Анна Пономарева
    Тот самый случай, когда люди действительно занимаются своим делом. И дизайн и ремонт на уровне
    почти 2 года назад
    Показать все отзывы – 3
      Add SEO element