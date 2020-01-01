Стиль нашей студии разнообразен, но неизменно сохраняет выдержанность, функциональность и индивидуальный подход. Сочетание опыта и своего видения позволяет создавать уникальные интерьеры, наполненные гармоничностью и лаконичностью форм, дополненные новыми тенденциями.
Мы создаем среду для Вас !
- Услуги
- дизайн интерьеров
- авторский надзор
- снабжение
- ремонт
- Регионы обслуживания
- РФ и Сочи
- Адрес
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Курортный проспект 19/4, офис 10
354000 Сочи
Россия
+7-9891606090 v-srede.ru
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г. Сочи, ул. Курортный проспект 19/4, офис 10