Наша компания "Фактура" более 15 лет работает на рынке финишных покрытий (венецианская штукатурка, мокрый шелк, античный бархат и т.д.) и декоративных лепных элементов (Карнизы, молдинги, потолочные розетки). Наша команда состоит из профессионалов мастеров-декоративщиков, художников, скульпторов, прошедших обучение в Англии, и Италии, а главное получивших опыт на множестве выполненных объектов в Крыму и далеко за его пределами. Мы воплощаем в жизнь проекты любого уровня сложности. Наши мастера, наряду с уже полюбившимися стандартными покрытиями, создают уникальные и неординарные образцы штукатурок, которые смогут удовлетворить и удивить даже самый взыскательный вкус.