Наша компания "Фактура" более 15 лет работает на рынке финишных покрытий (венецианская штукатурка, мокрый шелк, античный бархат и т.д.) и декоративных лепных элементов (Карнизы, молдинги, потолочные розетки). Наша команда состоит из профессионалов мастеров-декоративщиков, художников, скульпторов, прошедших обучение в Англии, и Италии, а главное получивших опыт на множестве выполненных объектов в Крыму и далеко за его пределами. Мы воплощаем в жизнь проекты любого уровня сложности. Наши мастера, наряду с уже полюбившимися стандартными покрытиями, создают уникальные и неординарные образцы штукатурок, которые смогут удовлетворить и удивить даже самый взыскательный вкус.
- Услуги
- Нанесение и комплексная поставка декоративных отделочных материалов
- изготовление и монтаж гипсовых декоративных элементов
- роспись и позолота любых поверхностей.
- Нанесение декоративных красок и штукатурок
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Республика Крым
- Симферополь
- Адрес
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Пресненская набережная, д.12
123317 Москва
Россия
+7-9850898023 faktura-md.ru
299045, Россия, г. Симферополь, пр-т Победы, 109-а