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Фактура – мастерская декора
Декораторы Москва
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кабинет руководителя и владельца мебельной фабрики, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора Конференц-центры в стиле лофт
    Кабинет руководителя и владельца мебельной фабрики, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора Конференц-центры в стиле лофт
    Кабинет руководителя и владельца мебельной фабрики, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора Конференц-центры в стиле лофт
    +2
    Кабинет руководителя и владельца мебельной фабрики
    Апартаменты, Крым, Маяк, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    Апартаменты, Крым, Маяк, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    Апартаменты, Крым, Маяк, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    +10
    Апартаменты, Крым, Маяк
    Наш Шоу-Рум в г.Севастополь, Крым, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    Наш Шоу-Рум в г.Севастополь, Крым, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    Наш Шоу-Рум в г.Севастополь, Крым, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    +5
    Наш Шоу-Рум в г.Севастополь, Крым
    Кафе "Развилка", г. Ялта, Крым, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    Кафе "Развилка", г. Ялта, Крым, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    Кафе "Развилка", г. Ялта, Крым, Фактура - мастерская декора Фактура - мастерская декора
    +6
    Кафе "Развилка", г. Ялта, Крым

    Наша компания "Фактура" более 15 лет работает на рынке финишных покрытий (венецианская штукатурка, мокрый шелк, античный бархат и т.д.) и декоративных лепных элементов (Карнизы, молдинги, потолочные розетки). Наша команда состоит из профессионалов мастеров-декоративщиков, художников, скульпторов, прошедших обучение в Англии, и Италии, а главное получивших опыт на множестве выполненных объектов в Крыму и далеко за его пределами. Мы воплощаем в жизнь проекты любого уровня сложности. Наши мастера, наряду с уже полюбившимися стандартными покрытиями, создают уникальные и неординарные образцы штукатурок, которые смогут удовлетворить и удивить даже самый взыскательный вкус.

    Услуги
    • Нанесение и комплексная поставка декоративных отделочных материалов
    • изготовление и монтаж гипсовых декоративных элементов
    • роспись и позолота любых поверхностей.
    • Нанесение декоративных красок и штукатурок
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Республика Крым
    • Симферополь
    Адрес
    Пресненская набережная, д.12
    123317 Москва
    Россия
    +7-9850898023 faktura-md.ru
    Законное владение

    299045, Россия, г. Симферополь, пр-т Победы, 109-а

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