Компания ЕВРОФАСАД более 20 лет занимается производством балюстрад и фахверка из архитектурного бетона.
Индивидуальным подходом в строительстве и отделке дома ЕВРОФАСАД воплощает оригинальный стиль клиента.
Особенности компании:
уникальность изделий — каждый проект неповторим и выгодно подчеркивает хороший вкус хозяина дома;
долговечность — натуральные материалы рассчитаны на долгие годы службы;
творчество — реализация собственных идей.
eurofacadesocial@yandex.ru
+7 913 919 6339
- Услуги
- балюстрады и фахверк
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Адрес
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ул Станционная 60/1, офис 315
630096 Новосибирск
Россия
+7-9139196339 evrofasad.net
Законное владение
г. Новосибирск, ул Станционная 60/1, офис 315