Компания ЕВРОФАСАД более 20 лет занимается производством балюстрад и фахверка из архитектурного бетона.

Индивидуальным подходом в строительстве и отделке дома ЕВРОФАСАД воплощает оригинальный стиль клиента.

Особенности компании:

уникальность изделий — каждый проект неповторим и выгодно подчеркивает хороший вкус хозяина дома;

долговечность — натуральные материалы рассчитаны на долгие годы службы;

творчество — реализация собственных идей.

eurofacadesocial@yandex.ru

+7 913 919 6339