Студия дизайна интерьера "ЭлитДизайн". Студия
полного цикла: от создания проекта до его реализации.Накоплен большой опыт в создании дизайн-проектов.Наш сайт: www.ElitDizayn.ru8-800-707-59-39тел:8-919-891-63-... diz@elitdizayn.ru
г.Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская 145А оф.310
г.Краснодар ул. Бабушкина 110 оф. 1, эт.3
- Услуги
- дизайн-проект жилых и коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- Ростовская область
- Краснодарский край
- Московская область
- Ростов-на-Дону
- Адрес
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2-я Краснодарская 145А
344091 Ростов-На-Дону
Россия
+7-8007075939 www.elitdizayn.ru