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ЭлитДизайн – студия дизайна интерьера
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный коттедж - кухня, гостиная, ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера Гостиная в стиле модерн
    Частный коттедж - кухня, гостиная, ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера Гостиная в стиле модерн
    Частный коттедж - кухня, гостиная, ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера Гостиная в стиле модерн
    +7
    Частный коттедж - кухня, гостиная
    Частный коттедж, ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера Спальня в стиле модерн
    Частный коттедж, ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера Спальня в стиле модерн
    Частный коттедж, ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера ЭлитДизайн - студия дизайна интерьера Спальня в стиле модерн
    +16
    Частный коттедж

    Студия дизайна интерьера "ЭлитДизайн". Студия

    полного цикла: от создания проекта до его реализации.Накоплен большой опыт в создании дизайн-проектов.Наш сайт: www.ElitDizayn.ru8-800-707-59-39тел:8-919-891-63-... diz@elitdizayn.ru

    г.Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская 145А оф.310

    г.Краснодар ул. Бабушкина 110 оф. 1, эт.3

    Услуги
    дизайн-проект жилых и коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    • Ростовская область
    • Краснодарский край
    • Московская область
    • Ростов-на-Дону
    Адрес
    2-я Краснодарская 145А
    344091 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-8007075939 www.elitdizayn.ru

    Отзыв

    Александр Ганпанцуров
    больше 2 лет назад
    Александр
    почти 2 года назад
    Анна Игоревна
    В студию Элит Дизайн мы обратились для разработки эксклюзивного интерьера в нашей 4 комнатной квартире. Идей было множество и мы постарались их передать дизайнеру, чтобы он их учел при создании дизайн проекта. Над нашим интерьером дизайнеры потрудились очень усердно. И они полностью нам угодили. Цветовые решения, функциональность и стиль - все именно так, как мы и хотели видеть нашу квартиру. Это интерьер мечты!
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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