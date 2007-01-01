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Baydyuk Design Company
Дизайнеры интерьера Екатеринбург; Прага
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Коттедж, Baydyuk Design Company Baydyuk Design Company ГостинаяКамины и аксессуары
    Коттедж, Baydyuk Design Company Baydyuk Design Company ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Коттедж, Baydyuk Design Company Baydyuk Design Company ГостинаяДиваны и кресла
    +28
    Коттедж

    Компания Baydyuk Design Company работает в Екатеринбурге и Праге.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров от перепланировки до декорирования
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург, Прага и Екатеринбург; Прага
    Награды компании
    Байдюк Светлана – победитель дизайнерской номинации Имена в интерьере (ЕвразийскаяПремия 2007), диплом Недели высокой интерьерный моды 2009, победитель премии Лучшие дизайнеры и интерьеры" в номинации частный интерьер 2013 и 2014 г.
    Адрес
    620039; 15000 Екатеринбург; Прага
    Россия
    +7-9028778053 www.baydyukdesign.ru
    Законное владение

    Частная собственность

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