5 советов по дизайну современной сауны

Горячий пар, свежий березовый веник, прохладный бассейн… Что еще нужно человеку, чтоб позабыть суету большого города, очистить тело и мысли, ощутить себя свежим, помолодевшим, вновь готовым к битве за жизнь и любовь?! Ну, может…

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