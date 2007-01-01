Компания Baydyuk Design Company работает в Екатеринбурге и Праге.
- Услуги
- Дизайн интерьеров от перепланировки до декорирования
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург, Прага и Екатеринбург; Прага
- Награды компании
- Байдюк Светлана – победитель дизайнерской номинации
Имена в интерьере (ЕвразийскаяПремия 2007), дипломНедели высокой интерьерный моды 2009
, победитель премииЛучшие дизайнеры и интерьеры" в номинации частный интерьер 2013 и 2014 г.
- Адрес
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620039; 15000 Екатеринбург; Прага
Россия
+7-9028778053 www.baydyukdesign.ru
Частная собственность