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Disobject architects
Архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • квартира на Станиславского, Disobject architects Disobject architects Столовая комната в стиле модерн
    квартира на Станиславского, Disobject architects Disobject architects Столовая комната в стиле модерн
    квартира на Станиславского, Disobject architects Disobject architects Столовая комната в стиле модерн
    +13
    квартира на Станиславского
    квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
    квартира на Масловке, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
    +15
    квартира на Масловке
    квартира на Авиационной, Disobject architects Disobject architects Гостиная в стиле модерн
    квартира на Авиационной, Disobject architects Disobject architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    квартира на Авиационной, Disobject architects Disobject architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +9
    квартира на Авиационной
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. петровка 19
    107031 Москва
    Россия
    +7-4959970456 www.disobject.ru

    Отзыв

    Misha Smile
    Прекрасное место, архитекторы, выше всяких похвал
    9 месяцев назад
    Kruchinin Kirill
    почти 5 лет назад
    Zakhar Kruchinin
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6

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