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Спальня – это то место, куда каждый из нас мечтает вернуться после тяжелого насыщенного трудового дня. От того, насколько грамотно и правильно Вы ее обустроите – зависит Ваш ночной отдых.
Большинство квартир, где ремонт последний раз делался
в прошлом десятилетии, обладают весьма
унылым внешним видом. Стандартный набор
цветовых сочетаний, стены одного цвета
и полное отсутствие дизайнерской искры.
Оригинальный и необычный дизайн, выходящий за рамки привычного восприятия, всегда вызывает удивление и восторг.
Так, архитекторы бюро DISOBJECT ARCHITECTS создали идеальный интерьер с
индивидуальным характером.