Архитектурное бюро Archido работает с 2006 г. Основатель – Вадим Кондрашев, архитектор. Специализация - архитектурное проектирование объектов, частных и общественных пространств, арт-консультирование, event-management, интерьерные решения, декорирование, инженерное проектирование, консалтинг при покупке недвижимости. Творческий метод Archido – игра на поле архитектуры. Название Archido означает «путь архитектуры», оно образовано слиянием английского слова «архитектура» (architecture) с японским иероглифом «до» (道), означающим дорогу, путь, способ. Миссия компании - создать условия для самовыражения клиента через архитектуру.