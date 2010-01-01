Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Archido
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Кухня в классическом стиле
    ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Спальня в классическом стиле
    ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Спальня в классическом стиле
    +9
    ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

    Архитектурное бюро Archido работает с 2006 г. Основатель – Вадим Кондрашев, архитектор. Специализация - архитектурное проектирование объектов, частных и общественных пространств, арт-консультирование, event-management, интерьерные решения, декорирование, инженерное проектирование, консалтинг при покупке недвижимости. Творческий метод Archido – игра на поле архитектуры. Название Archido означает «путь архитектуры», оно образовано слиянием английского слова «архитектура» (architecture) с японским иероглифом «до» (道), означающим дорогу, путь, способ. Миссия компании - создать условия для самовыражения клиента через архитектуру.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Некрасова 58
    191040 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123392319 archi-do.ru
      Add SEO element