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FABER GROUP
Архитекторы Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Венский вальс, FABER GROUP FABER GROUP Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Белый
    Венский вальс, FABER GROUP FABER GROUP Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Венский вальс, FABER GROUP FABER GROUP Столовая комната в эклектичном стиле Бежевый
    +9
    Венский вальс
    Alpen Gold, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в скандинавском стиле
    Alpen Gold, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в скандинавском стиле
    Alpen Gold, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в скандинавском стиле
    +25
    Alpen Gold
    Chocolate, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в классическом стиле
    Chocolate, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в классическом стиле
    Chocolate, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в классическом стиле
    +15
    Chocolate
    Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Янтарный / Золотой
    +25
    Banana House
    Коралловый сад, FABER GROUP FABER GROUP Конференц-центры в эклектичном стиле
    Коралловый сад, FABER GROUP FABER GROUP Конференц-центры в эклектичном стиле
    Коралловый сад, FABER GROUP FABER GROUP Конференц-центры в эклектичном стиле
    +22
    Коралловый сад

    Архитектурное бюро Faber Group было основано в 2000 году выпускниками МАРХИ: Еленой Франчян и Борисом Матвеевым. За это время было реализовано множество объектов в России и за рубежом, исполненных в совершенно разных стилистических направлениях.

    Сегодня наше бюро включает в себя архитекторов, дизайнеров и декораторов. Мы профессионально проектируем жилые и общественные здания, осуществляем качественную перепланировку квартир и апартаментов, индивидуально разрабатываем дизайнерские решения для интерьеров и с легкостью решаем сложные задачи по оптимизации пространства. Нам можно доверить все стадии проектных работ – начиная от разработки первой архитектурной концепции и заканчивая рабочим проектированием.

    Услуги
    Архитектура, Дизайн и Проектирование
    Регионы обслуживания
    • Moscow
    • Miami
    • Berlin
    • Milan
    • Nice
    • Cyprus
    Награды компании
    • International Property Awards (Best Interior Design Private Residence – WINNER 2014-15)
    • International Property Awards (Best Office Interior – WINNER 2016-17)  
    • Best of Houzz 2017
    Адрес
    Милютинский переулок, 10/1
    101000 Москва
    Россия
    +7-4952236417 www.faberfm.ru
    Законное владение

    Москва, 101000, Милютинский переулок, 10, стр.1

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