Архитектурное бюро Faber Group было основано в 2000 году выпускниками МАРХИ: Еленой Франчян и Борисом Матвеевым. За это время было реализовано множество объектов в России и за рубежом, исполненных в совершенно разных стилистических направлениях.
Сегодня наше бюро включает в себя архитекторов, дизайнеров и декораторов. Мы профессионально проектируем жилые и общественные здания, осуществляем качественную перепланировку квартир и апартаментов, индивидуально разрабатываем дизайнерские решения для интерьеров и с легкостью решаем сложные задачи по оптимизации пространства. Нам можно доверить все стадии проектных работ – начиная от разработки первой архитектурной концепции и заканчивая рабочим проектированием.
- Услуги
- Архитектура, Дизайн и Проектирование
- Регионы обслуживания
- Moscow
- Miami
- Berlin
- Milan
- Nice
- Cyprus
- Награды компании
- International Property Awards (Best Interior Design Private Residence – WINNER 2014-15)
- International Property Awards (Best Office Interior – WINNER 2016-17)
- Best of Houzz 2017
- Адрес
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Милютинский переулок, 10/1
101000 Москва
Россия
+7-4952236417 www.faberfm.ru
Москва, 101000, Милютинский переулок, 10, стр.1