Архитектурное бюро Faber Group было основано в 2000 году выпускниками МАРХИ: Еленой Франчян и Борисом Матвеевым. За это время было реализовано множество объектов в России и за рубежом, исполненных в совершенно разных стилистических направлениях.

Сегодня наше бюро включает в себя архитекторов, дизайнеров и декораторов. Мы профессионально проектируем жилые и общественные здания, осуществляем качественную перепланировку квартир и апартаментов, индивидуально разрабатываем дизайнерские решения для интерьеров и с легкостью решаем сложные задачи по оптимизации пространства. Нам можно доверить все стадии проектных работ – начиная от разработки первой архитектурной концепции и заканчивая рабочим проектированием.