Студия Павла Исаева занимается дизайном интерьеров жилых и коммерческих интерьеров.
Наша задача — создание для Вас идеального пространства для жизни, творчества, отдыха или работы. Наш профессиональный опыт и уровень уже выполненных проектов позволяют сделать это на самом высоком уровне.
Наш принцип — это работа прежде всего с людьми, а потом уже с пространством. Только узнав заказчика, выяснив его эстетические предпочтения, поняв его жизненную философию, мы начинаю работать над созданием интерьера для него; будь то апартаменты или общественный интерьер.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- строительство
- авторский надзор
- Комплектация объектов
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург., г. Москва и Вся Россия
- Адрес
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142784 Г. Москва
Россия
+7-9117074212 www.pavelisaev.com