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Павел Исаев
Дизайнеры интерьера Г. Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ресторан "Gyro Grill", Павел Исаев Павел Исаев Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Красный
    Ресторан "Gyro Grill", Павел Исаев Павел Исаев Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Красный
    Ресторан "Gyro Grill", Павел Исаев Павел Исаев Конференц-центры в стиле лофт Стекло Белый
    +6
    Ресторан "Gyro Grill"
    Интерьер квартиры в ЖК Космос, Павел Исаев Павел Исаев Кухня в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Интерьер квартиры в ЖК Космос, Павел Исаев Павел Исаев Кухня в стиле минимализм Белый
    Интерьер квартиры в ЖК Космос, Павел Исаев Павел Исаев Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    +8
    Интерьер квартиры в ЖК Космос
    Редизайн четырехкомнатной квартиры в г. Саратов, Павел Исаев Павел Исаев Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Редизайн четырехкомнатной квартиры в г. Саратов, Павел Исаев Павел Исаев Гостиная в стиле минимализм
    Редизайн четырехкомнатной квартиры в г. Саратов, Павел Исаев Павел Исаев Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Редизайн четырехкомнатной квартиры в г. Саратов
    Дизайн интерьера квартиры в Московском р-не Санкт-Петербурга, Павел Исаев Павел Исаев Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры в Московском р-не Санкт-Петербурга, Павел Исаев Павел Исаев Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры в Московском р-не Санкт-Петербурга, Павел Исаев Павел Исаев Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Дизайн интерьера квартиры в Московском р-не Санкт-Петербурга
    Дизайн интерьера четырехкомнатной квартиры. г. Саратов, Павел Исаев Павел Исаев Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера четырехкомнатной квартиры. г. Саратов, Павел Исаев Павел Исаев Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера четырехкомнатной квартиры. г. Саратов, Павел Исаев Павел Исаев Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Дизайн интерьера четырехкомнатной квартиры. г. Саратов

    Студия Павла Исаева занимается дизайном интерьеров жилых и коммерческих интерьеров. 

    Наша задача — создание для Вас идеального пространства для жизни, творчества, отдыха или работы. Наш профессиональный опыт и уровень уже выполненных проектов позволяют сделать это на самом высоком уровне.
    Наш принцип — это работа прежде всего с людьми, а потом уже с пространством. Только узнав заказчика, выяснив его эстетические предпочтения, поняв его жизненную философию, мы начинаю работать над созданием интерьера для него; будь то апартаменты или общественный интерьер.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • строительство
    • авторский надзор
    • Комплектация объектов
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург., г. Москва и Вся Россия
    Адрес
    142784 Г. Москва
    Россия
    +7-9117074212 www.pavelisaev.com
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