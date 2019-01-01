Дизайн-студия «Андреевы.РФ». Создана Андреем и Екатериной Андреевыми, разрабатывает дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. Среди них: дома, квартиры, пентхаусы, коттеджи, таунхаусы, квадрахаусы, кафе, рестораны, общественные холлы, кинотеатры, офисные помещения и др. Андрей и Екатерина Андреевы творчески подходят к процессу от самой идеи до ее воплощения и всегда стремятся к эксклюзивности и функциональности интерьерного пространства.
- Услуги
- йн интерьера частных и общественных объектов
- дизайн-проект
- дизайн квартиры
- диза
- дизайнеры интерьера
- дизайн
- дизайнеры
- дизайнер
- москва
- дизайнер москва
- дизайн дома
- дизайн таунхауса
- дизайн студия
- студия дизайна
- в москве
- москвы
- дизайн проект
- новая квартира
- красивая квартира
- ремонт
- ремонт квартиры
- заказать дизайн проект
- дизайн пентхауса
- Показать все 23 услуги
- Регионы обслуживания
- Весь мир
- в том числе МАРС и ЛУНА.
- Награды компании
- Постоянно участвуем в профессиональных конкурсах.
- Финалисты конкурсов:
- -
Лучший домашний кинозал 2019(http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=166&rbid=25191),
- - ArchiDigitaiArts 2019 (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=154&rbid=23554)
- - ILIKE КОВЕР – ковры ручной работы 2 (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=97&rbid=16746)
- - Фотоконкурс
Архитектура: узор и орнамент(2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=104&rbid=16703_
- - Гармония хаоса (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=148&rbid=23293)
- - Архитектура: узор и орнамент (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=104&rbid=16704)
- И др.
- Осуществляем профессиональные консультации на сайте – www.houzz.ru. Имеем Отличительный знак сайта
За лучшее качество обслуживания клиентов 2019(https://www.houzz.ru/pro/webuser-680531284/)
- Снимались в нескольких проектах
Стрим ТВ.
- Постоянные участники ежегодной архитектурно-строительной и интерьерной выставки
Российский архитектурный салон. Красивые дома.
- Наши работы опубликованы в журналах: Интерьерный, Красивые дома, Красивые квартиры, Бассейны и сауны, Современный дом, Идеи вашего дома и др.
- Показать все 13 награды
- Адрес
-
109012 Москва, Россия
Россия
+7-9265522200 zen.yandex.ru/profile/editor/design_studio
Москва