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Андреевы.РФ
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Большая квартира - студия со стрекозами, Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Большая квартира - студия со стрекозами, Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в стиле минимализм Многоцветный
    Большая квартира - студия со стрекозами, Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в стиле минимализм Многоцветный
    +8
    Большая квартира - студия со стрекозами
    Солнечное утро в трёшке на Северо-Западе Москвы., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Маленькие кухни Зеленый
    Солнечное утро в трёшке на Северо-Западе Москвы., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Маленькие кухни Зеленый
    Солнечное утро в трёшке на Северо-Западе Москвы., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Маленькие кухни Зеленый
    +8
    Солнечное утро в трёшке на Северо-Западе Москвы.
    Квартира-сад в ЖК «Символ»., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в классическом стиле Дерево Зеленый
    Квартира-сад в ЖК «Символ»., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в классическом стиле Серебро / Золото Зеленый
    Квартира-сад в ЖК «Символ»., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в классическом стиле Серебро / Золото Бежевый
    +9
    Квартира-сад в ЖК «Символ».
    Неоклассика в 69 кв. м., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    Неоклассика в 69 кв. м., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
    Неоклассика в 69 кв. м., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
    +9
    Неоклассика в 69 кв. м.
    Релакс в пентхаусе, Андреевы.РФ Андреевы.РФ
    Релакс в пентхаусе, Андреевы.РФ Андреевы.РФ
    Релакс в пентхаусе, Андреевы.РФ Андреевы.РФ
    +6
    Релакс в пентхаусе
    Коралловые фламинго., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Электроника
    Коралловые фламинго., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Коралловые фламинго., Андреевы.РФ Андреевы.РФ Электроника
    Коралловые фламинго.
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    Дизайн-студия «Андреевы.РФ». Создана Андреем и Екатериной Андреевыми, разрабатывает дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. Среди них: дома, квартиры, пентхаусы, коттеджи, таунхаусы, квадрахаусы, кафе, рестораны, общественные холлы, кинотеатры, офисные помещения и др. Андрей и Екатерина Андреевы творчески подходят к процессу от самой идеи до ее воплощения и всегда стремятся к эксклюзивности и функциональности интерьерного пространства.

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    • йн интерьера частных и общественных объектов
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    • дизайн пентхауса
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    Регионы обслуживания
    • Весь мир
    • в том числе МАРС и ЛУНА.
    Награды компании
    • Постоянно участвуем в профессиональных конкурсах.
    • Финалисты конкурсов:
    • - Лучший домашний кинозал 2019 (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=166&rbid=25191),
    • - ArchiDigitaiArts 2019 (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=154&rbid=23554)
    • - ILIKE КОВЕР – ковры ручной работы 2 (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=97&rbid=16746)
    • - Фотоконкурс Архитектура: узор и орнамент (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=104&rbid=16703_
    • - Гармония хаоса (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=148&rbid=23293)
    • - Архитектура: узор и орнамент (2018) (http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=104&rbid=16704)
    • И др.
    • Осуществляем профессиональные консультации на сайте – www.houzz.ru. Имеем Отличительный знак сайта За лучшее качество обслуживания клиентов 2019 (https://www.houzz.ru/pro/webuser-680531284/)
    • Снимались в нескольких проектах Стрим ТВ.
    • Постоянные участники ежегодной архитектурно-строительной и интерьерной выставки Российский архитектурный салон. Красивые дома.
    • Наши работы опубликованы в журналах: Интерьерный, Красивые дома, Красивые квартиры, Бассейны и сауны, Современный дом, Идеи вашего дома и др.
    • Показать все 13 награды
    Адрес
    109012 Москва, Россия
    Россия
    +7-9265522200 zen.yandex.ru/profile/editor/design_studio
    Законное владение

    Москва

    Отзыв

    Алена Кравец Алена Кравец
    Хочу поделиться своими наилучшими впечатлениями от работы с дизайнерами Андреевыми. Андрей и Екатерина выполняли для меня дизайн-проект квартиры в Москве. Особенно для меня была важна удобная планировка моей квартиры. Все оказалось даже лучше, чем я могла себе представить! У меня появилась удобная постирочная комната для хозяйственных нужд и, самое главное, остров на кухне с барной стойкой, который я даже не могла себе представить! Большое спасибо дизайнерам – профессионалам! Очень рекомендую этих специалистов!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2019
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    kfc7
    Только приятные воспоминания! Я первый раз в своей жизни занимался ремонтом собственной новой трехкомнатной квартиры в Москве. Хорошо, что я сразу пригласил профессионалов - дизайнеров Андрея и Екатерину Андреевых! Все сразу стало ясным и понятным. Четкое планировочное решение. Мне предложили выбор планировки из семи вариантов! Выбор был трудным, так как все варианты были по-своему хорошие. Всюду были «плюсы» « и «минусы». Я даже не представлял, что можно столько всего придумать из обычной трехкомнатной квартиры! С дизайнерами мне было очень комфортно. Я в любой момент мог задать любой вопрос и получить на него профессиональный и грамотный ответ. Андрей и Екатерина очень приятные в общении. Они подходят к задаче профессионально и с юмором. Мне было очень комфортно на всех этапах ремонта!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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