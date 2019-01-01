Дизайн-студия «Андреевы.РФ». Создана Андреем и Екатериной Андреевыми, разрабатывает дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. Среди них: дома, квартиры, пентхаусы, коттеджи, таунхаусы, квадрахаусы, кафе, рестораны, общественные холлы, кинотеатры, офисные помещения и др. Андрей и Екатерина Андреевы творчески подходят к процессу от самой идеи до ее воплощения и всегда стремятся к эксклюзивности и функциональности интерьерного пространства.