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Лучший дизайн гостиной
Работаете дома? Хотите проводить пятницы с семьей? Ищете возможности для хобби или просто много времени уделяете компьютеру? Наша статья для вас! Домашний офис уже давно перестал быть роскошью, а стал необходимостью, а сделать его…
Спальня – это самая интимная и скрытая от посторонних глаз комната, за дверями которой остаются тревоги и волнения прошедшего дня. Здесь можно расслабиться и погрузиться в свой мир, где хорошо, спокойно и комфортно.
Лоск жилых апартаментов на Кутузовском проспекте определяет сама атмосфера культурно – исторического центра Москвы… Она «влетает» в окна аурой незыблемых ценностей архитектурного окружения дома и «входит» в двери вместе с мироощущ…