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Студия ремонта <q>Рыжий кот</q>
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Проекты

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    • Проект двух комнатной квартиры., Студия ремонта "Рыжий кот" Студия ремонта 'Рыжий кот' Гостиная в стиле минимализм
    Проект двух комнатной квартиры., Студия ремонта "Рыжий кот" Студия ремонта 'Рыжий кот' Гостиная в стиле модерн
    Проект двух комнатной квартиры., Студия ремонта "Рыжий кот" Студия ремонта 'Рыжий кот' Гостиная в стиле модерн
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    Проект двух комнатной квартиры.

    Мы : Студия ремонта “Рыжий кот” предлагаем:
    На этапе ИДЕЯ: обратиться к нам! Мы делаем БЕСПЛАТНЫЙ дизайн проект. После согласования подписываем договор, покупаем и завозим расходные материалы, приступаем к работе. В назначенный день мы подписываем Акт сдачи-приёмки, в абсолютно чистой Вашей новой квартире.  

    Услуги которые мы готовы Вам предложить: Отделка квартиры или офиса “под ключ”.

    Текущий ремонт: плиточные, штукатурные, малярные, сантехнические, монтажные виды отделочных работ.

    Изготовление дизайн проекта любой сложности, включая 3d визуализацию и ведение объекта.

    Опытный мастер по декоративной штукатурке.Снабжение расходным и подбор отделочного материала, грузоперевозки.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Ремонт под ключ. Плиточные работы. Декоративная штукатурка.
    Регионы обслуживания
    Рязань
    Адрес
    Рязань
    Россия
    +7-9105648345 www.redcat62.ru
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