Мы : Студия ремонта “Рыжий кот” предлагаем:

На этапе ИДЕЯ: обратиться к нам! Мы делаем БЕСПЛАТНЫЙ дизайн проект. После согласования подписываем договор, покупаем и завозим расходные материалы, приступаем к работе. В назначенный день мы подписываем Акт сдачи-приёмки, в абсолютно чистой Вашей новой квартире.

Услуги которые мы готовы Вам предложить: Отделка квартиры или офиса “под ключ”.

Текущий ремонт: плиточные, штукатурные, малярные, сантехнические, монтажные виды отделочных работ.

Изготовление дизайн проекта любой сложности, включая 3d визуализацию и ведение объекта.

Опытный мастер по декоративной штукатурке.Снабжение расходным и подбор отделочного материала, грузоперевозки.