Мы : Студия ремонта “Рыжий кот” предлагаем:
На этапе ИДЕЯ: обратиться к нам! Мы делаем БЕСПЛАТНЫЙ дизайн проект. После согласования подписываем договор, покупаем и завозим расходные материалы, приступаем к работе. В назначенный день мы подписываем Акт сдачи-приёмки, в абсолютно чистой Вашей новой квартире.
Услуги которые мы готовы Вам предложить: Отделка квартиры или офиса “под ключ”.
Текущий ремонт: плиточные, штукатурные, малярные, сантехнические, монтажные виды отделочных работ.
Изготовление дизайн проекта любой сложности, включая 3d визуализацию и ведение объекта.
Опытный мастер по декоративной штукатурке.Снабжение расходным и подбор отделочного материала, грузоперевозки.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Ремонт под ключ. Плиточные работы. Декоративная штукатурка.
- Регионы обслуживания
- Рязань
- Адрес
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Рязань
Россия
+7-9105648345 www.redcat62.ru