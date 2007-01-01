«Первое Дизайн-Бюро» - компания, созданная в середине 2007 года коллективом с весомым опытом в области дизайна, проектирования и строительства. В штате нашей организации работают профессиональные специалисты, имеющие профильное образование и хорошую практику в этих сферах.
Проектирование, строительство коттеджей, а так же дизайн и отделка/ремонт жилых и нежилых помещений – основной комплекс наших услуг. У нас налажен четкий процесс для решения обширного ряда задач в области проектирования и строительства. Мы отлично знаем наш профильный рынок и подходим профессионально и отточено к его переосвоению. Мы уже разработали механизмы взаимодействия с поставщиками, производствами, и партнёрами. Любая компания пообещает вам качество. Мы идем дальше - знания, опыт и отношение к работе, в Первом Дизайн-Бюро, позволяют нам всегда давать Заказчику больше чем он ожидает. Этот подход очевиден в каждом проекте, за который мы беремся. Наша компания растет, потому что ее рекомендуют партнерам и друзьям. Такое отношение дорогого стоит, и мы ценим его превыше всего.
Почему мы:
· Индивидуальный подход и глубокое понимание целей и приоритетов Заказчика. · Квалифицированная консультация по профильным вопросам.
· Точное выполнение договорных обязательств.
· Взаимное доверие и честность по отношению к заказчикам и партнерам.
· Предоставление полной и достоверной информации Заказчику о процессе.
· Использование современных технологий.
· Доступные цены.
· Соблюдение конфиденциальности информации.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн экстерьера
- строительство малоэтажное
- капитальные-общестроительные-отделочные и ремонтные работы
- авторское сопровождение
- Регионы обслуживания
- Саратовская область
- Адрес
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Строителей 4
410080 Саратов
Россия
+7-8452255760 1design-bureau.ru
410080, Саратовская обл., г. Саратов, пр. Строителей 4, ул. Советская 23