«Первое Дизайн-Бюро» - компания, созданная в середине 2007 года коллективом с весомым опытом в области дизайна, проектирования и строительства. В штате нашей организации работают профессиональные специалисты, имеющие профильное образование и хорошую практику в этих сферах.

Проектирование, строительство коттеджей, а так же дизайн и отделка/ремонт жилых и нежилых помещений – основной комплекс наших услуг. У нас налажен четкий процесс для решения обширного ряда задач в области проектирования и строительства. Мы отлично знаем наш профильный рынок и подходим профессионально и отточено к его переосвоению. Мы уже разработали механизмы взаимодействия с поставщиками, производствами, и партнёрами. Любая компания пообещает вам качество. Мы идем дальше - знания, опыт и отношение к работе, в Первом Дизайн-Бюро, позволяют нам всегда давать Заказчику больше чем он ожидает. Этот подход очевиден в каждом проекте, за который мы беремся. Наша компания растет, потому что ее рекомендуют партнерам и друзьям. Такое отношение дорогого стоит, и мы ценим его превыше всего.

Почему мы:

· Индивидуальный подход и глубокое понимание целей и приоритетов Заказчика. · Квалифицированная консультация по профильным вопросам.

· Точное выполнение договорных обязательств.

· Взаимное доверие и честность по отношению к заказчикам и партнерам.

· Предоставление полной и достоверной информации Заказчику о процессе.

· Использование современных технологий.

· Доступные цены.

· Соблюдение конфиденциальности информации.