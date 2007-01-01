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Первое Дизайн-Бюро
Дизайнеры интерьера Саратов
Обзор 46Проекты (46) 5Книги идей (5)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж - кабинет, холл, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Коттедж - кабинет, холл, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Коттедж - кабинет, холл, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +18
    Коттедж - кабинет, холл
    Квартира - гостиная и кухня, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Кухня в классическом стиле
    Квартира - гостиная и кухня, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Кухня в классическом стиле
    Квартира - гостиная и кухня, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Гостиная в классическом стиле
    +11
    Квартира - гостиная и кухня
    Коттедж - спальная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Спальня в классическом стиле
    Коттедж - спальная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Спальня в классическом стиле
    Коттедж - спальная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Спальня в классическом стиле
    +4
    Коттедж - спальная
    Коттедж - ванная, с/у, бойлерная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Ванная комната в стиле модерн
    Коттедж - ванная, с/у, бойлерная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Ванная комната в стиле модерн
    Коттедж - ванная, с/у, бойлерная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Ванная комната в стиле модерн
    +4
    Коттедж - ванная, с/у, бойлерная
    Квартира - гостиная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Гостиная в классическом стиле
    Квартира - гостиная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Гостиная в классическом стиле
    Квартира - гостиная, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Гостиная в классическом стиле
    Квартира - гостиная
    Квартира - коридор, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира - коридор, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира - коридор, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +1
    Квартира - коридор
    Показать все 46 проекты

    «Первое Дизайн-Бюро» - компания, созданная в середине 2007 года коллективом с весомым опытом в области дизайна, проектирования и строительства. В штате нашей организации работают профессиональные специалисты, имеющие профильное образование и хорошую практику в этих сферах.

    Проектирование, строительство коттеджей, а так же дизайн и отделка/ремонт жилых и нежилых помещений – основной комплекс наших услуг. У нас налажен четкий процесс для решения обширного ряда задач в области проектирования и строительства. Мы отлично знаем наш профильный рынок и подходим профессионально и отточено к его переосвоению. Мы уже разработали механизмы взаимодействия с поставщиками, производствами, и партнёрами. Любая компания пообещает вам качество. Мы идем дальше - знания, опыт и отношение к работе, в Первом Дизайн-Бюро, позволяют нам всегда давать Заказчику больше чем он ожидает. Этот подход очевиден в каждом проекте, за который мы беремся. Наша компания растет, потому что ее рекомендуют партнерам и друзьям. Такое отношение дорогого стоит, и мы ценим его превыше всего. 

    Почему мы:

    ·         Индивидуальный подход и глубокое понимание целей и приоритетов Заказчика. ·         Квалифицированная консультация по профильным вопросам. 

    ·         Точное выполнение договорных обязательств.

    ·         Взаимное доверие и честность по отношению к заказчикам и партнерам.

    ·         Предоставление полной и достоверной информации Заказчику о процессе.

    ·         Использование современных технологий.

    ·         Доступные цены.

    ·         Соблюдение конфиденциальности информации.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн экстерьера
    • строительство малоэтажное
    • капитальные-общестроительные-отделочные и ремонтные работы
    • авторское сопровождение
    Регионы обслуживания
    Саратовская область
    Адрес
    Строителей 4
    410080 Саратов
    Россия
    +7-8452255760 1design-bureau.ru
    Законное владение

    410080, Саратовская обл., г. Саратов, пр. Строителей 4, ул. Советская 23

    Отзыв

    dmitkoloskov
    Отмечаю этукоманду как абсолютно грамотных людей, грамотных и щепетильных! Познакомились с руководителем при весьма странных обстоятельствах, в следствии чего подружились. В первый раз ребята буквально спасли мою дачную стройку, где вовремя остановили «хитрых» строителей! Второй раз спасли квартиру, т.е., ПОЛНОСТЬЮ переделали ранее купленный проект! И повод для этого, когда они мне помогли разобраться, был очень весомым! Обычные слова благодарности здесь не помогут, теперь все крупные праздники они мои гости! Спасибо вам ребята, спасибо Вячеслав!!!
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2019
    Редактировать
    igorp1968
    Здравствуйте бюро! Получил ваш запрос! Выполняю! Всё понравилось, всё приемлимо и по ценам и посрокам. Сожалею что не поблагодарил ранее! Спасибо вам за проект!
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2018
    Редактировать
    igorp1968
    Здравствуйте бюро! Получил ваш запрос! Выполняю! Всё понравилось, всё приемлимо и по ценам и посрокам. Сожалею что не поблагодарил ранее! Спасибо вам за проект!
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2018
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    Показать все отзывы – 6
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