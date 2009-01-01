Делаем правильно!
Деятельность студии началась в 2009 году. Было выпущено большое количество архитектурных и интерьерных проектов. В команде постоянно работают 4 человека. Отдельно налажена работа со смежными специалистами, привлекаемыми для разработки разделов конструкций зданий, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроосвещения, слаботочных систем и других важных разделов. Наработана база строителей, подрядчиков для реализации наших проектов. Работы можно посмотреть на наших сайтах. Обращайтесь в нашу студию, если Вам нужны правильные(!) проект дома и дизайн интерьеров от опытных проектировщиков. Звоните, пишите, приезжайте. С радостью проконсультирую Вас лично)) Все контакты в моём профиле.
- Услуги
- Дизайн-интерьеров
- проекты жилых домов в Казани
- 3d визуализация
- проектирование и изготовление индивидуальной мебели
- услуга перепланировки помещений
- сопровождение строительства проектов
- услуги по расчёту инсоляции и КЕО помещений
- консультация по строительству.
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- Регионы обслуживания
- Россия
- Татарстан
- Москва
- Казань
- Адрес
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Роторная, д. 1Г
420059 Казань
Россия
+7-8432390899 sultanovarch.ru
420059, г. Казань, ул. Роторная, д. 1Г, этаж 3