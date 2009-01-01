Делаем правильно!

Деятельность студии началась в 2009 году. Было выпущено большое количество архитектурных и интерьерных проектов. В команде постоянно работают 4 человека. Отдельно налажена работа со смежными специалистами, привлекаемыми для разработки разделов конструкций зданий, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроосвещения, слаботочных систем и других важных разделов. Наработана база строителей, подрядчиков для реализации наших проектов. Работы можно посмотреть на наших сайтах. Обращайтесь в нашу студию, если Вам нужны правильные(!) проект дома и дизайн интерьеров от опытных проектировщиков. Звоните, пишите, приезжайте. С радостью проконсультирую Вас лично)) Все контакты в моём профиле.