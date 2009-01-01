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Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова
Дизайнеры интерьера Казань
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Проекты

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    • Жилой дом в п. Константиновка. Казань , Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова
    Жилой дом в п. Константиновка. Казань , Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова
    Жилой дом в п. Константиновка. Казань , Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова Студия архитектуры и дизайна Ленара Султанова
    Жилой дом в п. Константиновка. Казань

    Делаем правильно!

    Деятельность студии началась в 2009 году. Было выпущено большое количество архитектурных и интерьерных проектов. В команде постоянно работают 4 человека. Отдельно налажена работа со смежными специалистами, привлекаемыми для разработки разделов конструкций зданий, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроосвещения, слаботочных систем и других важных разделов. Наработана база строителей, подрядчиков для реализации наших проектов. Работы можно посмотреть на наших сайтах. Обращайтесь в нашу студию, если Вам нужны правильные(!) проект дома и дизайн интерьеров от опытных проектировщиков. Звоните, пишите, приезжайте. С радостью проконсультирую Вас лично)) Все контакты в моём профиле.

    Услуги
    • Дизайн-интерьеров
    • проекты жилых домов в Казани
    • 3d визуализация
    • проектирование и изготовление индивидуальной мебели
    • услуга перепланировки помещений
    • сопровождение строительства проектов
    • услуги по расчёту инсоляции и КЕО помещений
    • консультация по строительству.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Татарстан
    • Москва
    • Казань
    Адрес
    Роторная, д. 1Г
    420059 Казань
    Россия
    +7-8432390899 sultanovarch.ru
    Законное владение

    420059, г. Казань, ул. Роторная, д. 1Г, этаж 3

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