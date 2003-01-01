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LO designer / architect – designer ELENA OSTAPOVA
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В СТИЛЕ CONTEMPORARY, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В СТИЛЕ CONTEMPORARY, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В СТИЛЕ CONTEMPORARY, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    +20
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ В СТИЛЕ CONTEMPORARY
    Интерьер как современное искусство, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    Интерьер как современное искусство, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    Интерьер как современное искусство, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    +10
    Интерьер как современное искусство
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ MODERN, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ MODERN, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ MODERN, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    +14
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ MODERN
    Интерьер в стиле New Ethnic, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    Интерьер в стиле New Ethnic, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    Интерьер в стиле New Ethnic, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
    +17
    Интерьер в стиле New Ethnic

    Архитектор - дизайнер  Елена Остапова

    Окончила Уральскую Архитектурно Художественную академию

    С 2003 года занимаюсь проектированием частных интерьеров с 2006 и общественных.

    В активе проекты квартир и коттеджей в г.Екатеринбурге, Тюмени и Москве.

    Фитнесс центры (Тюмень, Новороссийск), офисы, гостиницы, кафе – бары, шоу румы.  Общественные интерьеры предпочитаю разрабатывать полностью с брендом. Это позволяет интегрировать в интерьер фирменный стиль бренда и получить целостный образ.

    Особо удается трансформация пространства! Сделать из небольшой квартиры очень функциональное, комфортное и просторное пространство – мой конек. То же относиться и к общественным интерьерам.

    Любимый стиль Контемпорари.

     Контемпорари (англ.contemporary – современный), как понятие стиля интерьера относят ко всему новому в сегодняшнем дизайне.

    (Интерьеры в стиле контемпорари нельзя отнести и к традиционным стилям, цитирующим исторические эпохи, скорее они соответствуют  современным требованиям  комфорта, простоты, функциональности и доступности. Итальянцы называют его «модерно» за приверженность к новым идеям и технологиям.)

    Также люблю делать проекты с элементами некоего современного искусства. Например создать колонну как арт объект, очень сложной формы, или сложный барельеф, или превратить мини бассейн в арт объект. Световые декорации в интерьере, часто присутствуют в моих работах. Не боюсь смешивать материалы, получая при этом яркие эффекты.

    Работаю под своим брендом LO designer

    Регионы обслуживания
    • Ekaterinburg
    • Moscow
    • russia
    • Europe
    • Asia
    • Москва
    Награды компании
    • First Award in the nomination «Concept» international competition «Premio Le 5 Stagioni», Milan, 2015.
    • Designing of innovative pizzerias spaces. New discoveries and concepts.
    • The winner of the show – contest The interior features 2010 – 2011, project section, the nomination «Public interior". Ekaterinburg 2011
    • People's Choice Award in the Design in the III Interregional competition Young architects and designers of the city, Tyumen, 2008.
    Адрес
    620000 Москва
    Россия
    +7-9221881671 www.lodesigner.ru
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