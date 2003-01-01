Архитектор - дизайнер Елена Остапова
Окончила Уральскую Архитектурно Художественную академию
С 2003 года занимаюсь проектированием частных интерьеров с 2006 и общественных.
В активе проекты квартир и коттеджей в г.Екатеринбурге, Тюмени и Москве.
Фитнесс центры (Тюмень, Новороссийск), офисы, гостиницы, кафе – бары, шоу румы. Общественные интерьеры предпочитаю разрабатывать полностью с брендом. Это позволяет интегрировать в интерьер фирменный стиль бренда и получить целостный образ.
Особо удается трансформация пространства! Сделать из небольшой квартиры очень функциональное, комфортное и просторное пространство – мой конек. То же относиться и к общественным интерьерам.
Любимый стиль Контемпорари.
Контемпорари (англ.contemporary – современный), как понятие стиля интерьера относят ко всему новому в сегодняшнем дизайне.
(Интерьеры в стиле контемпорари нельзя отнести и к традиционным стилям, цитирующим исторические эпохи, скорее они соответствуют современным требованиям комфорта, простоты, функциональности и доступности. Итальянцы называют его «модерно» за приверженность к новым идеям и технологиям.)
Также люблю делать проекты с элементами некоего современного искусства. Например создать колонну как арт объект, очень сложной формы, или сложный барельеф, или превратить мини бассейн в арт объект. Световые декорации в интерьере, часто присутствуют в моих работах. Не боюсь смешивать материалы, получая при этом яркие эффекты.
Работаю под своим брендом LO designer
- Регионы обслуживания
- Ekaterinburg
- Moscow
- russia
- Europe
- Asia
- Москва
- Награды компании
- First Award in the nomination «Concept» international competition «Premio Le 5 Stagioni», Milan, 2015.
- Designing of innovative pizzerias spaces. New discoveries and concepts.
- The winner of the show – contest
The interior features 2010 – 2011,
projectsection, the nomination «Public interior". Ekaterinburg 2011
- People's Choice Award in the
Designin the III Interregional competition
Young architects and designers of the city, Tyumen, 2008.
- Адрес
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620000 Москва
Россия
+7-9221881671 www.lodesigner.ru