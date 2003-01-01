Архитектор - дизайнер Елена Остапова

Окончила Уральскую Архитектурно Художественную академию

С 2003 года занимаюсь проектированием частных интерьеров с 2006 и общественных.

В активе проекты квартир и коттеджей в г.Екатеринбурге, Тюмени и Москве.

Фитнесс центры (Тюмень, Новороссийск), офисы, гостиницы, кафе – бары, шоу румы. Общественные интерьеры предпочитаю разрабатывать полностью с брендом. Это позволяет интегрировать в интерьер фирменный стиль бренда и получить целостный образ.

Особо удается трансформация пространства! Сделать из небольшой квартиры очень функциональное, комфортное и просторное пространство – мой конек. То же относиться и к общественным интерьерам.

Любимый стиль Контемпорари.

Контемпорари (англ.contemporary – современный), как понятие стиля интерьера относят ко всему новому в сегодняшнем дизайне.

(Интерьеры в стиле контемпорари нельзя отнести и к традиционным стилям, цитирующим исторические эпохи, скорее они соответствуют современным требованиям комфорта, простоты, функциональности и доступности. Итальянцы называют его «модерно» за приверженность к новым идеям и технологиям.)

Также люблю делать проекты с элементами некоего современного искусства. Например создать колонну как арт объект, очень сложной формы, или сложный барельеф, или превратить мини бассейн в арт объект. Световые декорации в интерьере, часто присутствуют в моих работах. Не боюсь смешивать материалы, получая при этом яркие эффекты.

Работаю под своим брендом LO designer