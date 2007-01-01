Опыт работы в сфере дизайна интерьера более 7 лет. Выполняю заказы по подготовке интерьеров любой степени сложности - от решений по декору и визуализации для комнат и небольших помещений до комплексных проектов интерьера квартир, домов, коттеджей, ресторанов, бутиков, клубов и современных офисных центров.

При сотрудничестве со мной, вы получите грамотно составленный проект со всеми необходимыми расчетами, чертежами и рекомендациями, полностью готовый к воплощению в вашем интерьере.

Дополнительно я предлагаю услугу авторского сопровождения, она включает в себя:

- рекомендации и консультации клиента или представителям бригады исполнителей по поводу производимых ремонтно-строительных работ в соответствии с дизайн-проектом.

- консультации представителей подрядных организаций, которые привлекаются для работы на объект.

- сверка результатов ремонтно-строительных работ с дизайн-проектом.

- Внесение необходимых корректировок в чертежи.

Я гарантирую профессиональный подход к выполнению проекта, внимание к деталям, точность расчетов и бесконечное вдохновение. Я знаю, что сейчас в тренде и знаю, как это реализовать в вашем интерьере.