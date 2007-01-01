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ANNA KUKHARUK interior designer
Дизайнеры интерьера Брест
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера частного дома, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера частного дома, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера частного дома, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Кухня в классическом стиле
    +3
    Дизайн интерьера частного дома
    Современная квартира с элементами ар-деко, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    Современная квартира с элементами ар-деко, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    Современная квартира с элементами ар-деко, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    +4
    Современная квартира с элементами ар-деко
    Корица и ваниль. Интерьер квартиры с элементами ар-деко и неоклассики., ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    Корица и ваниль. Интерьер квартиры с элементами ар-деко и неоклассики., ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в классическом стиле
    Корица и ваниль. Интерьер квартиры с элементами ар-деко и неоклассики., ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Кухня в классическом стиле
    +4
    Корица и ваниль. Интерьер квартиры с элементами ар-деко и неоклассики.
    Урбанистичный лофт, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в стиле лофт
    Урбанистичный лофт, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Кухня в стиле лофт
    Урбанистичный лофт, ANNA KUKHARUK interior designer ANNA KUKHARUK interior designer Гостиная в стиле лофт
    +1
    Урбанистичный лофт

    Опыт работы в сфере дизайна интерьера более 7 лет.  Выполняю заказы по подготовке интерьеров любой степени сложности - от решений по декору и визуализации для комнат и небольших помещений до комплексных проектов интерьера квартир, домов, коттеджей, ресторанов, бутиков, клубов и современных офисных центров.

    При сотрудничестве со мной, вы получите грамотно составленный проект со всеми необходимыми расчетами, чертежами и рекомендациями, полностью готовый к воплощению в вашем интерьере.

    Дополнительно я предлагаю услугу авторского сопровождения, она включает в себя:

    - рекомендации и консультации клиента или представителям бригады исполнителей по поводу производимых ремонтно-строительных работ в соответствии с дизайн-проектом.

    - консультации представителей подрядных организаций, которые привлекаются для работы на объект. 

    - сверка результатов ремонтно-строительных работ с дизайн-проектом. 

    - Внесение необходимых корректировок в чертежи. 

    Я гарантирую профессиональный подход к выполнению проекта, внимание к деталям, точность расчетов и бесконечное вдохновение. Я знаю, что сейчас в тренде и знаю, как это реализовать в вашем интерьере.

    Услуги
    Дизайн интерьера, комплектация и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Беларусь и Брест
    Адрес
    224022 Брест
    Беларусь
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