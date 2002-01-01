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Maxim Rymar archistudio
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Апартаменты на Васильевском острове, Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты на Васильевском острове, Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты на Васильевском острове, Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    Апартаменты на Васильевском острове
    Вилла в классическом стиле, Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиная в классическом стиле
    Вилла в классическом стиле, Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиная в классическом стиле
    Вилла в классическом стиле, Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиная в классическом стиле
    +17
    Вилла в классическом стиле
    MAXIM RYMAR archistudio , Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиные в эклектичном стиле
    MAXIM RYMAR archistudio , Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиные в эклектичном стиле
    MAXIM RYMAR archistudio , Maxim Rymar archistudio Maxim Rymar archistudio Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    MAXIM RYMAR archistudio

    MAXIM RYMAR Archistudio создает архитектурные и интерьерные проекты с 2002 года.

    Команда бюро проектирует общественные здания, частные дома, жилые и общественные интерьеры. Офис на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге находится в доме, построенном по проекту архитектора Павла Сюзора в 1902 году, где аутентичная атмосфера петербургского стиля прошла через призму современного восприятия интерьера и отражает ценности основателя студии.

     По эскизам студии регулярно разрабатываются индивидуальные проекты на итальянских мебельных фабриках Provasi, Luciano Zonta, Grande Arredo, Jumbo, Annibale Colombo, Faoma, Molteni&Co. В каталогах производителей света La Murrina и Penta и ковров ручной работы Illulian сегодня есть объекты, созданные в коллаборации с MAXIM RYMAR Archistudio. 

    Студия является членом СРО и надежным лицензированным бюро с высоким уровнем организованности и отлаженным порядком для работы на масштабных проектах. В портфолио студии, помимо проектов частных домов и интерьеров, входят значимые и масштабные объекты: интерьеры стадиона ФК "Краснодар", футбольная детская академия ФК «Краснодар» и тренировочная база "Четук".  С 2015 MAXIM RYMAR Archistudio входит в TOП-100 архитекторов и дизайнеров России по версии журнала AD. В 2017 году Максим Рымарь назван Архитектором года по версии журнала Elle Decoration.

    Услуги
    дизайн интерьера, архитектура и ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петерубург
    • Москва
    • Сочи
    • Кранодар
    • Санкт-Петербург
    Награды компании
    • TOП-100 архитекторов и дизайнеров России по версии журнала AD.
    • Максим Рымарь назван Архитектором года по версии журнала Elle Decoration.
    Адрес
    Большой пр. ПС, д.49/18 Санкт-Петербург
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    maximrymar.com
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