MAXIM RYMAR Archistudio создает архитектурные и интерьерные проекты с 2002 года.

Команда бюро проектирует общественные здания, частные дома, жилые и общественные интерьеры. Офис на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге находится в доме, построенном по проекту архитектора Павла Сюзора в 1902 году, где аутентичная атмосфера петербургского стиля прошла через призму современного восприятия интерьера и отражает ценности основателя студии.

По эскизам студии регулярно разрабатываются индивидуальные проекты на итальянских мебельных фабриках Provasi, Luciano Zonta, Grande Arredo, Jumbo, Annibale Colombo, Faoma, Molteni&Co. В каталогах производителей света La Murrina и Penta и ковров ручной работы Illulian сегодня есть объекты, созданные в коллаборации с MAXIM RYMAR Archistudio.

Студия является членом СРО и надежным лицензированным бюро с высоким уровнем организованности и отлаженным порядком для работы на масштабных проектах. В портфолио студии, помимо проектов частных домов и интерьеров, входят значимые и масштабные объекты: интерьеры стадиона ФК "Краснодар", футбольная детская академия ФК «Краснодар» и тренировочная база "Четук". С 2015 MAXIM RYMAR Archistudio входит в TOП-100 архитекторов и дизайнеров России по версии журнала AD. В 2017 году Максим Рымарь назван Архитектором года по версии журнала Elle Decoration.