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Королевские ворота
Заборы и ворота Санкт-Петербург
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    • «Королевские ворота» — крупнейший производитель откатных ворот в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем купить сдвижные ворота с установкой "под ключ" по низкой цене. Откатные ворота любого исполнения: от малобюджетных с перемещением ворот вручную до «королевских» ворот с автоматикой. Многолетний опыт, высокий уровень квалификации сотрудников и дизайнерских разработок, собственные производственные мощности позволяют воплотить любые замыслы наших клиентов. Доставка осуществляется по всему СПБ и Ленинградской области в удобное для вас время. Гарантия на наши изделия и работы 12 месяцев, на электропривод и элементы автоматики действует гарантия производителя. Бесплатный выезд специалиста для замера.

    Услуги
    • Откатные ворота – продажа
    • установка
    • монтаж.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Кантемировская ул., 3
    194100 Санкт-Петербург
    Россия
    www.otkatnyevorota-spb.ru
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