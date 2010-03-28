Успешное бюро, основанное в 2008 году. Благодаря нашему опыту и изначальному междисциплинарному подходу к архитектурной практики мы научились работать над проектами различного масштаба. Общественные пространства, загородные дома и интерьеры, промышленные здания, сценография для театра, художественные инсталляции – все это наше поле деятельности. Разнообразие проектов, требует различных навыков и способностей. Поэтому основная команда архитекторов дополняется специалистами по городскому развитию, социологами, инженерами, художниками, искусствоведами, промышленными дизайнерами.
Наше видение современной архитектуры – это собранная исходная информация , дополненная и скомпонованная в материальную форму. Основной импульс, влияющий на идею проекта – это контекст, и не только визуальный. Люди и природа, социальные процессы и история места, даже звук окружающий объект – все может повлиять на идею проекта. В основе нашей деятельности лежит стремление к постоянному разностороннему развитию, поиску и эксперименту.
Творческое кредо: «Ищущий – находит».
- Услуги
- Проектирование жилых и общественных зданий
- Дизайн интерьера
- Архитектура
- Проектирование частных домов
- Коммерческие интерьеры
- Регионы обслуживания
- Москва и Саратов
- Награды компании
- ( 2013-03-01 ) INTERIA AWARDS
- ( 2012-05-30 ) Interium
- ( 2012-04-03 ) Золотая Капитель
- ( 2012-04-02 ) Золотая Капитель
- ( 2012-04-01 ) Золотая Капитель
- ( 2012-03-28 ) Архновация
- ( 2011-05-05 ) Зодчество 2011
- ( 2011-02-28 ) Интерьер возможностей Золотой диплом
- ( 2011-01-30 ) Интерьер возможностей Бронзовый диплом
- ( 2010-03-28 ) Архитектурная премия 2010
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- Адрес
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Ул. Чернышевского, д. 93/95
410004 Саратов, Россия
Россия
+7-9372299007 snou.org