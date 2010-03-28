Успешное бюро, основанное в 2008 году. Благодаря нашему опыту и изначальному междисциплинарному подходу к архитектурной практики мы научились работать над проектами различного масштаба. Общественные пространства, загородные дома и интерьеры, промышленные здания, сценография для театра, художественные инсталляции – все это наше поле деятельности. Разнообразие проектов, требует различных навыков и способностей. Поэтому основная команда архитекторов дополняется специалистами по городскому развитию, социологами, инженерами, художниками, искусствоведами, промышленными дизайнерами.

​Наше видение современной архитектуры – это собранная исходная информация , дополненная и скомпонованная в материальную форму. Основной импульс, влияющий на идею проекта – это контекст, и не только визуальный. Люди и природа, социальные процессы и история места, даже звук окружающий объект – все может повлиять на идею проекта. В основе нашей деятельности лежит стремление к постоянному разностороннему развитию, поиску и эксперименту.

Творческое кредо: «Ищущий – находит».



