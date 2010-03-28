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SNOU project
Архитекторы Саратов, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Berg-house, SNOU project SNOU project Ванная комната в эклектичном стиле
    Berg-house, SNOU project SNOU project Ванная комната в эклектичном стиле
    Berg-house, SNOU project SNOU project Ванная комната в эклектичном стиле
    +23
    Berg-house
    Проект загородного дома, SNOU project SNOU project
    Проект загородного дома, SNOU project SNOU project
    Проект загородного дома, SNOU project SNOU project
    +3
    Проект загородного дома
    Hollywood, SNOU project SNOU project Кухня в колониальном стиле
    Hollywood, SNOU project SNOU project Гостиная в колониальном стиле
    Hollywood, SNOU project SNOU project Гостиная в колониальном стиле
    +15
    Hollywood
    SUN-house, SNOU project SNOU project
    SUN-house, SNOU project SNOU project
    SUN-house, SNOU project SNOU project
    +18
    SUN-house
    Дом-КОМОД, SNOU project SNOU project
    Дом-КОМОД, SNOU project SNOU project
    Дом-КОМОД, SNOU project SNOU project
    +15
    Дом-КОМОД
    Вилла Grey-house, SNOU project SNOU project Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
    Вилла Grey-house, SNOU project SNOU project Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Вилла Grey-house, SNOU project SNOU project Кухня в стиле минимализм
    +20
    Вилла Grey-house
    Показать все 8 проекты

    Успешное бюро, основанное в 2008 году.  Благодаря нашему опыту и изначальному  междисциплинарному подходу  к архитектурной практики мы научились работать над проектами различного масштаба. Общественные пространства, загородные дома и интерьеры, промышленные здания, сценография для театра, художественные инсталляции – все это наше поле деятельности. Разнообразие проектов, требует различных навыков и способностей. Поэтому основная команда архитекторов дополняется специалистами по городскому развитию, социологами, инженерами, художниками, искусствоведами, промышленными дизайнерами.

    ​Наше видение современной архитектуры – это собранная исходная информация , дополненная и скомпонованная в материальную форму. Основной импульс, влияющий на идею проекта – это контекст, и не только визуальный. Люди и природа, социальные процессы и история места, даже звук окружающий объект – все может повлиять на идею проекта. В основе нашей деятельности лежит стремление к постоянному разностороннему развитию, поиску и эксперименту.

    Творческое кредо: «Ищущий – находит».


    Услуги
    • Проектирование жилых и общественных зданий
    • Дизайн интерьера
    • Архитектура
    • Проектирование частных домов
    • Коммерческие интерьеры
    Регионы обслуживания
    Москва и Саратов
    Награды компании
    • ( 2013-03-01 ) INTERIA AWARDS
    • ( 2012-05-30 ) Interium
    • ( 2012-04-03 ) Золотая Капитель
    • ( 2012-04-02 ) Золотая Капитель
    • ( 2012-04-01 ) Золотая Капитель
    • ( 2012-03-28 ) Архновация
    • ( 2011-05-05 ) Зодчество 2011
    • ( 2011-02-28 ) Интерьер возможностей Золотой диплом
    • ( 2011-01-30 ) Интерьер возможностей Бронзовый диплом
    • ( 2010-03-28 ) Архитектурная премия 2010
    • Показать все 10 награды
    Адрес
    Ул. Чернышевского, д. 93/95
    410004 Саратов, Россия
    Россия
    +7-9372299007 snou.org
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