VITTA-GROUP — архитектурно-дизайнерская студия с 10 летним опытом работы и международным признанием. Основанная в 2007 году архитектором — дизайнером Еленой Пономаренко. Узнаваемый стиль, смелые технологические решения давно стали визитной карточкой студии. Нами запроектировано и реализовано более 400 объектов жилого и общественного назначения по всему миру. Наши проекты публикуются в престижных интерьерных журналах и архитектурных порталах. Мы давно заняли нишу лидирующих дизайн-студий и каждой новой работой доказываем это. В нашем профессионализме убедились сотни наших заказчиков и мы это постоянно доказываем, получая престижные международные премии в сфере дизайна. Елена Пономаренко — архитектор-дизайнер, руководитель и основатель студии Vitta-Group, член союза дизайнеров России, Член союза дизайнеров Украины, Член Британской академии дизайна. «В основе интерьера лежит идея, а наша цель эту идею воплотить в реальность!»
- Регионы обслуживания
- Россия
- Украина
- США
- Европа
- Москва
- Награды компании
- 2005 — лауреат премии Сороса
- 2007 — Гран-При конкурса «Лучшие ванные комнаты»
- 2008 — 2 место в конкурсе инсталляций в конкурсе Contemporary House Style, в номинации «Стильный Интерьер»
- 2010 — Future Interior Light Stream, Гран-При конкурса интерьеров освещения в современном доме
- 2012 — приз зрительских симпатий в рамках выставки Comfort House 2012 за инсталляцию Eco Future
- 2013 — финалист престижного международного конкурса дизайнеров SBID в Лондоне с проектом Ресторан Гранж в категории Contract Visualisation
- 2014 — финалист престижного международного конкурса дизайнеров SBID в Лондоне с проектом Drem House в категории Visualisation
- 2014 — 3 место Всероссийский архитектурно-дизайнерский конкурс
Красивые квартиры, г.Москва
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- Адрес
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http://vitta-group.com
Пономаренко Елена Москва
Россия
+7-9787207071 vitta-group.com