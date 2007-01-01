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vitta-group
Дизайнеры Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ресторан SIMFERO, vitta-group vitta-group Конференц-центры в стиле модерн
    Ресторан SIMFERO, vitta-group vitta-group Конференц-центры в стиле модерн
    Ресторан SIMFERO, vitta-group vitta-group Конференц-центры в стиле модерн
    +7
    Ресторан SIMFERO
    Апартаменты в Алуште, vitta-group vitta-group Спальня в стиле модерн
    Апартаменты в Алуште, vitta-group vitta-group Спальня в стиле модерн
    Апартаменты в Алуште, vitta-group vitta-group Спальня в стиле модерн
    +11
    Апартаменты в Алуште

    VITTA-GROUP — архитектурно-дизайнерская студия  с 10 летним опытом работы и международным признанием. Основанная в 2007 году архитектором — дизайнером Еленой Пономаренко. Узнаваемый стиль, смелые технологические решения давно стали визитной карточкой студии. Нами запроектировано и реализовано более  400 объектов жилого и общественного назначения  по всему миру. Наши проекты публикуются в престижных интерьерных журналах и архитектурных порталах. Мы давно заняли нишу лидирующих дизайн-студий и каждой новой работой доказываем это. В нашем профессионализме убедились сотни наших заказчиков и мы это постоянно доказываем, получая престижные международные премии в сфере дизайна. Елена Пономаренко — архитектор-дизайнер, руководитель и основатель студии Vitta-Group, член союза дизайнеров России, Член союза дизайнеров Украины, Член Британской академии дизайна. «В основе интерьера лежит идея, а наша цель эту идею воплотить в реальность!»

    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Украина
    • США
    • Европа
    • Москва
    Награды компании
    • 2005 — лауреат премии Сороса
    • 2007 — Гран-При конкурса «Лучшие ванные комнаты»
    • 2008 — 2 место в конкурсе инсталляций в конкурсе Contemporary House Style, в номинации «Стильный Интерьер»
    • 2010 — Future Interior Light Stream, Гран-При конкурса интерьеров освещения в современном доме
    • 2012 — приз зрительских симпатий в рамках выставки Comfort House 2012 за инсталляцию Eco Future
    • 2013 — финалист престижного международного конкурса дизайнеров SBID в Лондоне с проектом Ресторан Гранж в категории Contract Visualisation
    • 2014 — финалист престижного международного конкурса дизайнеров SBID в Лондоне с проектом Drem House в категории Visualisation
    • 2014 — 3 место Всероссийский архитектурно-дизайнерский конкурс Красивые квартиры, г.Москва
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    http://vitta-group.com
    Пономаренко Елена Москва
    Россия
    +7-9787207071 vitta-group.com
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