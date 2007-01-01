VITTA-GROUP — архитектурно-дизайнерская студия с 10 летним опытом работы и международным признанием. Основанная в 2007 году архитектором — дизайнером Еленой Пономаренко. Узнаваемый стиль, смелые технологические решения давно стали визитной карточкой студии. Нами запроектировано и реализовано более 400 объектов жилого и общественного назначения по всему миру. Наши проекты публикуются в престижных интерьерных журналах и архитектурных порталах. Мы давно заняли нишу лидирующих дизайн-студий и каждой новой работой доказываем это. В нашем профессионализме убедились сотни наших заказчиков и мы это постоянно доказываем, получая престижные международные премии в сфере дизайна. Елена Пономаренко — архитектор-дизайнер, руководитель и основатель студии Vitta-Group, член союза дизайнеров России, Член союза дизайнеров Украины, Член Британской академии дизайна. «В основе интерьера лежит идея, а наша цель эту идею воплотить в реальность!»