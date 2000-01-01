Simply House - это молодой современный коллектив, альянс талантливых дизайнеров.
Своей основной задачей мы видим создание стильного интерьера для своих клиентов, который будет максимально отвечать всем пожеланиям, но при этом по очень доступной цене.
Мы искренне убеждены, что для создания дизайна Вашей квартиры и его реализация - это не так страшно как Вы представляете. Это увлекательный процесс создания образа Вашего личного пространства, ваше выражение себя через предметы, окружающие Вас.
Наши услуги:
1. Дизайн интерьера
-Квартиры
-Дома
-Офиса
2. Планировочные решения
3. Визуализации
4. Авторский надзор
5. Ремонт и отделка
Дизайнер/визуализатор - Марина Мичурова
Руководитель проектов/Архитектор - Татьяна Бунякина
Менеджер по развитию - Полина Базарова
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн квартир
- Дизайн домов
- Дизайн офисов
- Коммерческий дизайн
- Дизайн коммерческих помещений
- Авторский надзор
- Ремонт и отделка
- Проектирование
- Инженерные системы
- Декор
- Декорирование
- 3d визуализация
- Планировочные решения
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- Регионы обслуживания
- Москва и область
- Адрес
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Спартаковский переулок 2 стр.1
105082 Москва
Россия
+7-9168156490 simplyhouse.ru