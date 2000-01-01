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Дизайн студия Simply House
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайн детских комнат 40 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн детских комнат 40 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн детских комнат 40 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Ванная комната в стиле минимализм
    +7
    Дизайн детских комнат 40 кв.м.
    Дизайн квартиры 50 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Гостиная в стиле лофт
    Дизайн квартиры 50 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Кухня в стиле лофт
    Дизайн квартиры 50 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Кухня в стиле лофт
    +17
    Дизайн квартиры 50 кв.м.
    Дизайн квартиры 80 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн квартиры 80 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн квартиры 80 кв.м., Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Спальня в стиле минимализм Бежевый
    +4
    Дизайн квартиры 80 кв.м.
    Квартира-студия в стиле Лофт, Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Гостиная в стиле лофт
    Квартира-студия в стиле Лофт, Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Столовая комната в стиле лофт
    Квартира-студия в стиле Лофт, Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Гостиная в стиле лофт
    +11
    Квартира-студия в стиле Лофт
    Дизайн дома , Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн дома , Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Балкон и терраса в классическом стиле
    Дизайн дома , Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Гостиная в классическом стиле
    +9
    Дизайн дома
    Дизайн квартиры 97 кв.м. г.Москва, Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Спальня в стиле минимализм
    Дизайн квартиры 97 кв.м. г.Москва, Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн квартиры 97 кв.м. г.Москва, Дизайн студия Simply House Дизайн студия Simply House Спальня в стиле минимализм
    +6
    Дизайн квартиры 97 кв.м. г.Москва
    Показать все 9 проекты

    Simply House - это молодой современный коллектив, альянс талантливых дизайнеров.

    Своей основной задачей мы видим создание стильного интерьера для своих клиентов, который будет максимально отвечать всем пожеланиям, но при этом по очень доступной цене.

    Мы искренне убеждены, что для создания дизайна Вашей квартиры и его реализация - это не так страшно как Вы представляете.  Это увлекательный процесс создания образа Вашего личного пространства, ваше выражение себя через предметы, окружающие Вас.

    Наши услуги:  
    1. Дизайн интерьера  
    -Квартиры
    -Дома 
    -Офиса 
    2. Планировочные решения 
    3. Визуализации 
    4. Авторский надзор 
    5. Ремонт и отделка

    Дизайнер/визуализатор - Марина Мичурова
    Руководитель проектов/Архитектор - Татьяна Бунякина
    Менеджер по развитию - Полина Базарова

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн квартир
    • Дизайн домов
    • Дизайн офисов
    • Коммерческий дизайн
    • Дизайн коммерческих помещений
    • Авторский надзор
    • Ремонт и отделка
    • Проектирование
    • Инженерные системы
    • Декор
    • Декорирование
    • 3d визуализация
    • Планировочные решения
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    Регионы обслуживания
    Москва и область
    Адрес
    Спартаковский переулок 2 стр.1
    105082 Москва
    Россия
    +7-9168156490 simplyhouse.ru
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