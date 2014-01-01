Моя команда — это маленькая семья, проверенная временем. Каждый человек моей «маленькой семьи» вкладывает душу в проект и каждый раз по-новому и нестандартно подходит к решению задачи, и только вместе мы достигаем желаемого результата. Мы все люди творческие и понимаем друг друга с полуслова, именно это и помогло нам выйти на первые позиции в нашей нелегкой сфере дизайна интерьеров.
«Архитектура и дизайн» — для кого-то это просто слова, а для нас это жизнь. И с каждым клиентом мы проживаем эту жизнь от начала до конца, снова и снова. Мы работаем чтобы дарить вам комфорт, радость, тепло и конечно же вместе с вами сотворить ваш и только ваш домашний очаг. Наш опыт и умение работать командой помогают нам справиться с любой поставленной задачей.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- планировки
- 3D визуализации
- рабочие чертежи
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Первое место в конкурсе
Объективность внутри 2014;
- Первое место в конкурсе
Лучшая спальняна сайте www.interiorexplorer.ru;
- Финалисты пятого сезона PinWin;
- Премия «Interia Awards 2014» от издания Salon
- Победа в конкурсе Luxe-design
- 1 место в конкурсе «Лучший декор комнаты»
- Первое место в конкурсе
- Адрес
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Пресненская набережная, д. 10, блок С
115280 Москва
Россия
+7-9263511116 architectura-samarina.ru