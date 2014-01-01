Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Samarina projects
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 65Проекты (65) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • "Мечты юной принцессы", Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в классическом стиле
    "Мечты юной принцессы", Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в классическом стиле
    "Мечты юной принцессы", Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в классическом стиле
    +1
    "Мечты юной принцессы"
    "Царство маленькой принцессы" , Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в классическом стиле
    "Царство маленькой принцессы" , Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в классическом стиле
    "Царство маленькой принцессы" , Samarina projects Samarina projects Детская комнатa в классическом стиле
    +3
    "Царство маленькой принцессы"
    "Пространство без границ" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
    "Пространство без границ" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
    "Пространство без границ" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
    +3
    "Пространство без границ"
    "Мягкий минимализм" , Samarina projects Samarina projects Спальня в стиле минимализм
    "Мягкий минимализм" , Samarina projects Samarina projects Спальня в стиле минимализм
    "Мягкий минимализм" , Samarina projects Samarina projects Спальня в стиле минимализм
    +1
    "Мягкий минимализм"
    "Спальня для холостяка" , Samarina projects Samarina projects Спальня в стиле лофт
    "Спальня для холостяка" , Samarina projects Samarina projects Спальня в стиле лофт
    "Спальня для холостяка" , Samarina projects Samarina projects Спальня в стиле лофт
    +1
    "Спальня для холостяка"
    "Изящный минимализм" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
    "Изящный минимализм" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
    "Изящный минимализм" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
    +1
    "Изящный минимализм"
    Показать все 65 проекты

    Моя команда — это маленькая семья, проверенная временем. Каждый человек моей «маленькой семьи» вкладывает душу в проект и каждый раз по-новому и нестандартно подходит к решению задачи, и только вместе мы достигаем желаемого результата. Мы все люди творческие и понимаем друг друга с полуслова, именно это и помогло нам выйти на первые позиции в нашей нелегкой сфере дизайна интерьеров.

    «Архитектура и дизайн» — для кого-то это просто слова, а для нас это жизнь. И с каждым клиентом мы проживаем эту жизнь от начала до конца, снова и снова. Мы работаем чтобы дарить вам комфорт, радость, тепло и конечно же вместе с вами сотворить ваш и только ваш домашний очаг. Наш опыт и умение работать командой помогают нам справиться с любой поставленной задачей.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • планировки
    • 3D визуализации
    • рабочие чертежи
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Первое место в конкурсе Объективность внутри 2014;
    • Первое место в конкурсе Лучшая спальня на сайте www.interiorexplorer.ru;
    • Финалисты пятого сезона PinWin;
    • Премия «Interia Awards 2014» от издания Salon
    • Победа в конкурсе Luxe-design
    • 1 место в конкурсе «Лучший декор комнаты»
    Адрес
    Пресненская набережная, д. 10, блок С
    115280 Москва
    Россия
    +7-9263511116 architectura-samarina.ru

    Отзыв

    Светлана Светлана
    Очень изящные и стильные работы!  Каждая работа интересна по своему,  в каждом объекте есть что-то уникальное, качественно и профессионально! 
    почти 7 лет назад
    Редактировать

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element