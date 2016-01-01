Компания занимается архитектурным проектированием и дизайном интерьеров, под ключ, начиная при необходимости с архитектурного проекта объекта, дизайн-проекта интерьерной части и заканчивая декорированием и росписями. В нашей команде архитекторы, дизайнеры, художники и инженеры.
- Услуги
- архитектурные проекты
- Дизайн-проекты
- инженерные проекты
- декорирование
- росписи.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Болгария
- Адрес
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113186 Москва
Россия
+7-9175160657 www.tg-interiorstudio.com