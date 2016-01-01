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Студия Татьяны Гребневой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Апартаменты с двумя спальнями в Болгарии, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой Гостиная в классическом стиле
    Апартаменты с двумя спальнями в Болгарии, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой Гостиная в классическом стиле
    Апартаменты с двумя спальнями в Болгарии, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой Гостиная в классическом стиле
    +9
    Апартаменты с двумя спальнями в Болгарии
    Апартаменты в Болгарии в комплексе "Сирена", Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и кресла
    Апартаменты в Болгарии в комплексе "Сирена", Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Апартаменты в Болгарии в комплексе "Сирена", Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой КухняКухонная мебель
    +8
    Апартаменты в Болгарии в комплексе "Сирена"
    Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и кресла
    Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и кресла
    +8
    Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария
    Квартира с двумя спальнями в Москве, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Квартира с двумя спальнями в Москве, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой КухняКухонная мебель
    Квартира с двумя спальнями в Москве, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой Балкон, веранда и террасаМебель
    +9
    Квартира с двумя спальнями в Москве

    Компания занимается архитектурным проектированием и дизайном интерьеров, под ключ, начиная при необходимости с архитектурного проекта объекта, дизайн-проекта интерьерной части и заканчивая декорированием и росписями. В нашей команде архитекторы, дизайнеры, художники и инженеры.

    Услуги
    • архитектурные проекты
    • Дизайн-проекты
    • инженерные проекты
    • декорирование
    • росписи.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • Болгария
    Адрес
    113186 Москва
    Россия
    +7-9175160657 www.tg-interiorstudio.com

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