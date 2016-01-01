Как использовать силу года огненной обезьяны для улучшения энергетики в доме?

Вот и наступил такой долгожданный 2016 год! Как многим известно, по восточному календарю это год огненной обезьяны. Что же это значит и как использовать с выгодой для себя особенности данного символа?Главным словом, описывающим на…

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