Создание индивидуальных авторских интерьеров для комфортной жизни от концепции до реализации. При разработке интерьера внимательно подхожу к поставленным задачам исходя из образа жизни, увлечений и хобби заказчика.
- Услуги
- Создание концепции бущего интерьера
- Полный альбом рабочих чертежей
- Чертежи заказных изделий
- Подбор отделочных материалов
- Подбор мебели и декора
- Авторский надзор
- Сопровождение стройки
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Возможна удаленная работа
- Адрес
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123557 Москва
Россия
+7-9104290266