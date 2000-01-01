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частный дизайнер интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • ЖК MONODOM, частный дизайнер интерьера частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК MONODOM, частный дизайнер интерьера частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК MONODOM, частный дизайнер интерьера частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +24
    ЖК MONODOM

    Создание индивидуальных авторских интерьеров для комфортной жизни от концепции до реализации. При разработке интерьера внимательно подхожу к поставленным задачам исходя из образа жизни, увлечений и хобби заказчика.

    Услуги
    • Создание концепции бущего интерьера
    • Полный альбом рабочих чертежей
    • Чертежи заказных изделий
    • Подбор отделочных материалов
    • Подбор мебели и декора
    • Авторский надзор
    • Сопровождение стройки
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Возможна удаленная работа
    Адрес
    123557 Москва
    Россия
    +7-9104290266
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