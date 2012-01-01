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<q class='-first'>LINEйка</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • "001", "LINEйка" 'LINEйка' Рабочий кабинет в стиле лофт
    "001", "LINEйка" 'LINEйка' Рабочий кабинет в стиле лофт
    "001", "LINEйка" 'LINEйка' Рабочий кабинет в стиле лофт
    +4
    "001"
    "002", "LINEйка" 'LINEйка' Конференц-центры в стиле лофт
    "002", "LINEйка" 'LINEйка' Конференц-центры в стиле лофт
    "002", "LINEйка" 'LINEйка' Конференц-центры в стиле лофт
    +9
    "002"
    "003", "LINEйка" 'LINEйка' Конференц-центры в стиле лофт
    "003", "LINEйка" 'LINEйка' Конференц-центры в стиле лофт
    "003", "LINEйка" 'LINEйка' Конференц-центры в стиле лофт
    +17
    "003"

    Станислав Полозов, дизайнер-архитектор,

           В 2004 году закончил Петербургский Институт Декоративно-Прикладного Искусства по специальности "реставрация архитектуры". Профессиональной деятельностью стал заниматься на 3-м курсе под патронажем архитектора Антона Ситникова.        Более чем за 10 лет реализовал массу частных и общественных проектов, некоторые из которых получили признание и награды международных конкурсов.        Проекты воплощаю в разнообразных стилях, от классики до футуризма, но предпочтение отдаю все таки собственному, уникальному стилю, который и "раскрываю" для Вас в работах.       

         С апреля 2012 года и по сей день являюсь руководителем дизайн-бюро "LINEйка".

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • промышленный дизайн
    • авторская мебель
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    191144 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9062554155 www.spolozov.com
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