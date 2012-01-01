Станислав Полозов, дизайнер-архитектор,

В 2004 году закончил Петербургский Институт Декоративно-Прикладного Искусства по специальности "реставрация архитектуры". Профессиональной деятельностью стал заниматься на 3-м курсе под патронажем архитектора Антона Ситникова. Более чем за 10 лет реализовал массу частных и общественных проектов, некоторые из которых получили признание и награды международных конкурсов. Проекты воплощаю в разнообразных стилях, от классики до футуризма, но предпочтение отдаю все таки собственному, уникальному стилю, который и "раскрываю" для Вас в работах.

С апреля 2012 года и по сей день являюсь руководителем дизайн-бюро "LINEйка".