Общество с ограниченной ответственностью «Победа» (ООО «Победа») – современная, высокотехнологичная и активно развивающаяся компания, которая осуществляет свою деятельность по производству эксклюзивной продукции из закалённого стекла.

Компания предлагает следующий спектр услуг:

Производство сверхпрочных теплиц из закалённого стекла

Производство и монтаж витрин и витражей

Проектирование и производство зимних садов

Проектирование и производство навесов для автомобилей

Проектирование и производство навесов для бассейнов

Склад для производства располагает достаточными запасами алюминиевого профиля, закалённого стекла, фурнитуры и других комплектующих. Это позволяет оперативно выполнять объемные заказы на производство конструкций любой сложности.

Наше производство – одно из самых современных

Вся выпускаемая продукция нашего предприятия подвержена строжайшему контролю качества не только при выходе готовых изделий, но и при поступлении комплектующих на производство. Контроль на производстве производится не выборочно, а контролируется каждое изделие. Мы обладаем высокотехнологическим производством. Наш коллектив - это сплоченная команда профессионалов своего дела, которые могут качественно и оперативно решить поставленную перед нами задачу. Основные преимущества нашей организации – это: Инновационные решения

Качество продукции

Надёжность

Профессионализм персонала

Наличие собственного производства

Гарантии

Ориентация на потребности Заказчика

Индивидуальный подход

Собственный автопарк

Ориентация на потребности заказчика и грамотное воплощение пожеланий – Залог нашего успеха. Наша продукция соответствует строительным нормам и Международным стандартам гигиены. ООО «Победа» при изготовлении продукции использует комплектующие только ведущих производителей, качество продукции которых проверено временем и технологическими требованиями. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! Победа будет за Вами!