Общество с ограниченной ответственностью «Победа» (ООО «Победа») – современная, высокотехнологичная и активно развивающаяся компания, которая осуществляет свою деятельность по производству эксклюзивной продукции из закалённого стекла.
Компания предлагает следующий спектр услуг:
Производство сверхпрочных теплиц из закалённого стекла
Производство и монтаж витрин и витражей
Проектирование и производство зимних садов
Проектирование и производство навесов для автомобилей
Проектирование и производство навесов для бассейнов
Склад для производства располагает достаточными запасами алюминиевого профиля, закалённого стекла, фурнитуры и других комплектующих. Это позволяет оперативно выполнять объемные заказы на производство конструкций любой сложности.
Наше производство – одно из самых современных
Вся выпускаемая продукция нашего предприятия подвержена строжайшему контролю качества не только при выходе готовых изделий, но и при поступлении комплектующих на производство. Контроль на производстве производится не выборочно, а контролируется каждое изделие. Мы обладаем высокотехнологическим производством. Наш коллектив - это сплоченная команда профессионалов своего дела, которые могут качественно и оперативно решить поставленную перед нами задачу. Основные преимущества нашей организации – это: Инновационные решения
Качество продукции
Надёжность
Профессионализм персонала
Наличие собственного производства
Гарантии
Ориентация на потребности Заказчика
Индивидуальный подход
Собственный автопарк
Ориентация на потребности заказчика и грамотное воплощение пожеланий – Залог нашего успеха. Наша продукция соответствует строительным нормам и Международным стандартам гигиены. ООО «Победа» при изготовлении продукции использует комплектующие только ведущих производителей, качество продукции которых проверено временем и технологическими требованиями. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! Победа будет за Вами!
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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Бабушкина 189 оф 207
350049 Краснодар
Россия
+7-9189443111 teplicann.com