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Компания Победа
Стекольщики Краснодар
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    Теплица " Victory", Компания Победа Компания Победа Озеленение
    Теплица " Victory"

    Общество с ограниченной ответственностью «Победа» (ООО «Победа») – современная, высокотехнологичная и активно развивающаяся компания, которая осуществляет свою деятельность по производству эксклюзивной продукции из закалённого стекла.

    Компания предлагает следующий спектр услуг: 

    Производство сверхпрочных теплиц из закалённого стекла

    Производство и монтаж витрин и витражей

    Проектирование и производство зимних садов

    Проектирование и производство навесов для автомобилей

    Проектирование и производство навесов для бассейнов

    Склад для производства располагает достаточными запасами алюминиевого профиля, закалённого стекла, фурнитуры и других комплектующих. Это позволяет оперативно выполнять объемные заказы на производство конструкций любой сложности.

    Наше производство – одно из самых современных
    Вся выпускаемая продукция нашего предприятия подвержена строжайшему контролю качества не только при выходе готовых изделий, но и при поступлении комплектующих на производство. Контроль на производстве производится не выборочно, а контролируется каждое изделие. Мы обладаем высокотехнологическим производством. Наш коллектив - это сплоченная команда профессионалов своего дела, которые могут качественно и оперативно решить поставленную перед нами задачу. Основные преимущества нашей организации – это: Инновационные решения

    Качество продукции

    Надёжность

    Профессионализм персонала

    Наличие собственного производства

    Гарантии 

    Ориентация на потребности Заказчика

    Индивидуальный подход

    Собственный автопарк

    Ориентация на потребности заказчика и грамотное воплощение пожеланий – Залог нашего успеха. Наша продукция соответствует строительным  нормам и  Международным стандартам гигиены. ООО «Победа» при изготовлении продукции использует комплектующие только ведущих производителей, качество продукции которых проверено временем и технологическими требованиями. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! Победа будет за Вами!

    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Бабушкина 189 оф 207
    350049 Краснодар
    Россия
    +7-9189443111 teplicann.com
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