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В этой статье мы рассмотрим малиновый цвет в квартире, вы узнаете, с какими тонами он сочетается, для каких помещений подходит, каковы правила его
применения.
Обустроить спальню не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Но есть несколько простых и доступных средств, которые привнесут в интерьер уюта и гармонии.В данной статье мы рассмотрим яркие и удачные способы декорирования спа…
Вы решили сделать ремонт и избавиться от старой мебели? Вы только что получили ключи от новой квартиры и вас встретило помещение без намека на комфорт и уют, так как некуда даже присесть? Вы обошли множество мебельных магазинов и…