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Woodium — мебель ручной работы
Мебель и аксессуары Москва
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    Мебель из разных сортов дерева, Woodium — мебель ручной работы Woodium — мебель ручной работы ГостинаяШкафы и серванты
    Мебель из разных сортов дерева, Woodium — мебель ручной работы Woodium — мебель ручной работы ГостинаяШкафы и серванты
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    Мебель из разных сортов дерева

    Мебель и интерьеры из разных пород дерева. Собственное производство. Работа на заказ, доставка, монтаж, гарантия, качество - woodium.ru

    Услуги
    Мебель на заказ из разных пород дерева. Оформление интерьеров – декорирование потолков и стен. Двери на заказ. Окна и подоконники. Лестницы любой конфигурации. Столешницы и экраны для обогревателей.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Ленинский проспект 42, корпус 1, офис 1553
    119119 Москва
    Россия
    +7-9853404925 woodium.ru
    Законное владение

    125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом № 6/19, кв.52 ООО «СА Агент»

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