Мебель и интерьеры из разных пород дерева. Собственное производство. Работа на заказ, доставка, монтаж, гарантия, качество - woodium.ru
- Услуги
- Мебель на заказ из разных пород дерева. Оформление интерьеров – декорирование потолков и стен. Двери на заказ. Окна и подоконники. Лестницы любой конфигурации. Столешницы и экраны для обогревателей.
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Ленинский проспект 42, корпус 1, офис 1553
119119 Москва
Россия
+7-9853404925 woodium.ru
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125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом № 6/19, кв.52 ООО «СА Агент»