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Henry Bloom
Дизайнеры интерьера Г. Москва
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Проекты

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    • УСАДЬБА НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ, Henry Bloom Henry Bloom Гостиные в эклектичном стиле
    УСАДЬБА НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ, Henry Bloom Henry Bloom Спальня в эклектичном стиле
    УСАДЬБА НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ, Henry Bloom Henry Bloom Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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    УСАДЬБА НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ

    Компания  Генри  Блум 

    имеет большой опыт в области дизайна , строительства и декорирования жилых помещений.

    Опыт специалистов компании позволяет производить ремонт жилых помещений/квартиры в кратчайшие сроки.

    Расчетное время сдачи объекта «под ключ» составляет от 6 до 11 месяцев, в зависимости от площади объекта.

    Наши объекты характеризует высочайшее качество дизайна, отделочных работ и технического оснащения.

    Мы предлагаем комплексное решение Вашей квартиры  - от создания концепции интерьера до сдачи квартиры «под ключ».

    По Вашему желанию квартира может быть укомплектована всем необходимым для жизни, Вам достаточно только захватить с собой Ваш любимый костюм.

    В нынешнее непростое время Генри Блум предлагает Вам не унывать и не терять надежду жить в стильной, модной, красивой квартире.

    Генри Блум поможет Вам достичь желаемого результата в кратчайшие сроки.

    Генри Блум – это гарантия качества и повышение уровня Вашей квартиры до бизнес- и люкс-класса.

    Услуги
    • - дизайн интерьера; -строительство и реконструкция жилья de-luxe и бизнес-класса; – организация и контроль за строительством малых объектов (квартиры
    • особняки);
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • г. Москва
    Награды компании
    Участник Международной выставки Неделя декора журнала Мезонин
    Адрес
    125009, г. Москва Г. Москва
    Россия
    www.henrybloom.ru
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