Компания Генри Блум
имеет большой опыт в области дизайна , строительства и декорирования жилых помещений.
Опыт специалистов компании позволяет производить ремонт жилых помещений/квартиры в кратчайшие сроки.
Расчетное время сдачи объекта «под ключ» составляет от 6 до 11 месяцев, в зависимости от площади объекта.
Наши объекты характеризует высочайшее качество дизайна, отделочных работ и технического оснащения.
Мы предлагаем комплексное решение Вашей квартиры - от создания концепции интерьера до сдачи квартиры «под ключ».
По Вашему желанию квартира может быть укомплектована всем необходимым для жизни, Вам достаточно только захватить с собой Ваш любимый костюм.
В нынешнее непростое время Генри Блум предлагает Вам не унывать и не терять надежду жить в стильной, модной, красивой квартире.
Генри Блум поможет Вам достичь желаемого результата в кратчайшие сроки.
Генри Блум – это гарантия качества и повышение уровня Вашей квартиры до бизнес- и люкс-класса.
- Услуги
- - дизайн интерьера; -строительство и реконструкция жилья de-luxe и бизнес-класса; – организация и контроль за строительством малых объектов (квартиры
- особняки);
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- г. Москва
- Награды компании
- Участник Международной выставки
Неделя декоражурнала
Мезонин
- Адрес
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125009, г. Москва Г. Москва
Россия
www.henrybloom.ru