Компания Генри Блум

имеет большой опыт в области дизайна , строительства и декорирования жилых помещений.

Опыт специалистов компании позволяет производить ремонт жилых помещений/квартиры в кратчайшие сроки.

Расчетное время сдачи объекта «под ключ» составляет от 6 до 11 месяцев, в зависимости от площади объекта.

Наши объекты характеризует высочайшее качество дизайна, отделочных работ и технического оснащения.

Мы предлагаем комплексное решение Вашей квартиры - от создания концепции интерьера до сдачи квартиры «под ключ».

По Вашему желанию квартира может быть укомплектована всем необходимым для жизни, Вам достаточно только захватить с собой Ваш любимый костюм.

В нынешнее непростое время Генри Блум предлагает Вам не унывать и не терять надежду жить в стильной, модной, красивой квартире.

Генри Блум поможет Вам достичь желаемого результата в кратчайшие сроки.

Генри Блум – это гарантия качества и повышение уровня Вашей квартиры до бизнес- и люкс-класса.