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Дизайн студия Ирины Панасовской
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Переворот в пространстве, Дизайн студия Ирины Панасовской Дизайн студия Ирины Панасовской
    Переворот в пространстве, Дизайн студия Ирины Панасовской Дизайн студия Ирины Панасовской
    Переворот в пространстве, Дизайн студия Ирины Панасовской Дизайн студия Ирины Панасовской
    +20
    Переворот в пространстве

    Архитектурное проектирование,  дизайн интерьеров.

    Услуги
    • архитектурное проектирование частных домов
    • выполнение всех стадий проектной документации; – дизайн интерьеров квартир
    • загородных домов любой сложности; – комплектация
    • подбор мебели
    • визуализация
    • декорирование
    • авторский надзор; – ландшафтный дизайн;
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    Публикации работ в журналах «Идеи Вашего дома», Интерьер+дизайн, Elite Interior Территория интерьера.
    Адрес
    улица Борисовские пруды, дом 12, корп.1, кв. 316
    115211 Москва
    Россия
    +7-9036665551
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