Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров.
- Услуги
- архитектурное проектирование частных домов
- выполнение всех стадий проектной документации; – дизайн интерьеров квартир
- загородных домов любой сложности; – комплектация
- подбор мебели
- визуализация
- декорирование
- авторский надзор; – ландшафтный дизайн;
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- Публикации работ в журналах «Идеи Вашего дома»,
Интерьер+дизайн, Elite Interior Территория интерьера.
- Адрес
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улица Борисовские пруды, дом 12, корп.1, кв. 316
115211 Москва
Россия
+7-9036665551