Выполнение дизайн-проектов интерьеров жилых помещений качественно, по доступным ценам, с учётом сроков и Ваших пожеланий! Разработка дизайна в любом стилевом направлении! Большой опыт работы! -Разработка 3-д визуализаций (фотореалистичных изображений Вашего Будущего интерьера) с учётом Ваших пожеланий. - Разработка ВСЕХ необходимых чертежей для реализации дизайн-проекта! Подбор материалов,мебели и декора (составление ведомости)!