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Профессиональный Дизайн интерьера
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Дизайн интерьера, Профессиональный Дизайн интерьера Профессиональный Дизайн интерьера Гостиная в стиле лофт Кирпичи Бежевый
    Дизайн интерьера, Профессиональный Дизайн интерьера Профессиональный Дизайн интерьера Гостиная в стиле лофт Кирпичи Бежевый
    Дизайн интерьера, Профессиональный Дизайн интерьера Профессиональный Дизайн интерьера Гостиная в стиле лофт Кирпичи Бежевый
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    Дизайн интерьера

    Выполнение дизайн-проектов интерьеров жилых помещений качественно, по доступным ценам, с учётом сроков и Ваших пожеланий! Разработка дизайна в любом стилевом направлении! Большой опыт работы! -Разработка 3-д визуализаций (фотореалистичных изображений Вашего Будущего интерьера) с учётом Ваших пожеланий. - Разработка ВСЕХ необходимых чертежей для реализации дизайн-проекта! Подбор материалов,мебели и декора (составление ведомости)!

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    143405 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111149453 linedec.ru
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