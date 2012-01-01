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Бюро TS Design
Дизайнеры интерьера Москва И Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на ул.1905 года / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Квартира на ул.1905 года / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира на ул.1905 года / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +7
    Квартира на ул.1905 года / Москва
    Квартира на ул.Балтийской / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Кухни в эклектичном стиле
    Квартира на ул.Балтийской / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на ул.Балтийской / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Квартира на ул.Балтийской / Москва
    Апартаменты в жк "Авеню 77" / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Кухни в эклектичном стиле
    Апартаменты в жк "Авеню 77" / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Кухни в эклектичном стиле
    Апартаменты в жк "Авеню 77" / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Гостиные в эклектичном стиле
    +5
    Апартаменты в жк "Авеню 77" / Москва
    Дизайн квартиры в Москве / ул. 9 Мая, Бюро TS Design Бюро TS Design Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн квартиры в Москве / ул. 9 Мая, Бюро TS Design Бюро TS Design Столовая комната в скандинавском стиле
    Дизайн квартиры в Москве / ул. 9 Мая, Бюро TS Design Бюро TS Design Столовая комната в скандинавском стиле
    +14
    Дизайн квартиры в Москве / ул. 9 Мая

    «Элегантность в

    простоте!» - Вот наш лозунг.

    Именно с этого лозунга мы начинаем каждый наш проект, тем самым себе и нашим клиентам еще раз проговаривая простые истины оформления интерьера. Интерьеры простраиваем  оперируя  простыми ясными объемами и формами, создавая правильные комфортные пропорции. Именно этот «каркас» помещения и задает все остальное «незримое настроение»  всего интерьера.  Наши категории  «вечных ценностей», как простые радости жизни  – свет, тепло, уют.

    В наших работах мы стараемся избегать прямых исторических стилизаций  (классика, модерн и т.д.) Наше творческое направление - это  современная  городская  классика.

    Услуги
    Дизайн интерьеров жилых и общественных пространств
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    127220 Москва И Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9168738295 ts-design.ru

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