«Элегантность в

простоте!» - Вот наш лозунг.

Именно с этого лозунга мы начинаем каждый наш проект, тем самым себе и нашим клиентам еще раз проговаривая простые истины оформления интерьера. Интерьеры простраиваем оперируя простыми ясными объемами и формами, создавая правильные комфортные пропорции. Именно этот «каркас» помещения и задает все остальное «незримое настроение» всего интерьера. Наши категории «вечных ценностей», как простые радости жизни – свет, тепло, уют.

В наших работах мы стараемся избегать прямых исторических стилизаций (классика, модерн и т.д.) Наше творческое направление - это современная городская классика.