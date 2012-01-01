«Элегантность в
простоте!» - Вот наш лозунг.
Именно с этого лозунга мы начинаем каждый наш проект, тем самым себе и нашим клиентам еще раз проговаривая простые истины оформления интерьера. Интерьеры простраиваем оперируя простыми ясными объемами и формами, создавая правильные комфортные пропорции. Именно этот «каркас» помещения и задает все остальное «незримое настроение» всего интерьера. Наши категории «вечных ценностей», как простые радости жизни – свет, тепло, уют.
В наших работах мы стараемся избегать прямых исторических стилизаций (классика, модерн и т.д.) Наше творческое направление - это современная городская классика.
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых и общественных пространств
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Адрес
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127220 Москва И Санкт-Петербург
Россия
+7-9168738295 ts-design.ru