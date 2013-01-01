Марина Бусел - декоратор, дизайнер. Родилась в Москве. Образование - искусствовед, экономист.

Создаю частные и общественные интерьеры более 15 лет. Со мной работает команда профессионалов. Активно сотрудничаю с российскими и зарубежными антикварными галереями, галереями современного искусства. Реализованы проекты в России, во Франции, в Дании. Я - перфекционист. Полностью вовлекаю себя в создание интерьера, даже в самых мельчайших деталях. Уверена, что декоратор должен обладать постоянной жаждой совершенства, умением получать вдохновение из самых разных источников, "гибкостью ума и восприятия, способностью адаптироваться и провоцировать одновременно."