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МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ТРИУМФ ПАЛАС, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    ТРИУМФ ПАЛАС, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    ТРИУМФ ПАЛАС, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Столовая комната в эклектичном стиле
    +13
    ТРИУМФ ПАЛАС
    Новое ар деко, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    Новое ар деко, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    Новое ар деко, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    Новое ар деко
    Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Остров Фантазий
    Экспозиция для Московского Международного Салона Изящных Искусств 2013. , МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Конференц-центры в эклектичном стиле
    Экспозиция для Московского Международного Салона Изящных Искусств 2013. , МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Конференц-центры в эклектичном стиле
    Экспозиция для Московского Международного Салона Изящных Искусств 2013. , МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Экспозиция для Московского Международного Салона Изящных Искусств 2013.

    Марина Бусел - декоратор, дизайнер. Родилась в Москве. Образование - искусствовед, экономист.

    Создаю частные и общественные интерьеры более 15 лет. Со мной работает команда профессионалов. Активно сотрудничаю с российскими и зарубежными антикварными галереями, галереями современного искусства. Реализованы проекты в России, во Франции, в Дании. Я - перфекционист. Полностью вовлекаю себя в создание интерьера, даже в самых мельчайших деталях. Уверена, что декоратор должен обладать постоянной жаждой совершенства, умением получать вдохновение из самых разных источников, "гибкостью ума и восприятия, способностью адаптироваться и провоцировать одновременно."

    Услуги
    дизайн-концепция Проектирование декорирование управление проектом консультации подбор и приобретение антиквариата и произведений искусства
    Регионы обслуживания
    RU Fr DK
    Адрес
    1-е Успенское шоссе, 54
    121596 Москва
    Россия
    +7-9037702532 www.marinabusel.com

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