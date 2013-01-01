Марина Бусел - декоратор, дизайнер. Родилась в Москве. Образование - искусствовед, экономист.
Создаю частные и общественные интерьеры более 15 лет. Со мной работает команда профессионалов. Активно сотрудничаю с российскими и зарубежными антикварными галереями, галереями современного искусства. Реализованы проекты в России, во Франции, в Дании. Я - перфекционист. Полностью вовлекаю себя в создание интерьера, даже в самых мельчайших деталях. Уверена, что декоратор должен обладать постоянной жаждой совершенства, умением получать вдохновение из самых разных источников, "гибкостью ума и восприятия, способностью адаптироваться и провоцировать одновременно."
- Услуги
- дизайн-концепция Проектирование декорирование управление проектом консультации подбор и приобретение антиквариата и произведений искусства
- Регионы обслуживания
- RU Fr DK
- Адрес
-
1-е Успенское шоссе, 54
121596 Москва
Россия
+7-9037702532 www.marinabusel.com