Дизайн частных интерьеров. Исключительно
индивидуальный подход.Предоставление полного цикла работ по комплектации и авторскому надзору. Предлагаем услуги для тех, кто требователен к своему окружению и ожидает высокого уровня сервиса на всех этапах проектирования и реализации. Умеем эффективно работать удаленно. www.houseprofe.ru
- Услуги
- Дизайн частных интерьеров
- Дизайн общественных интерьеров
- Проектирование частных домов
- Проектирование общественных зданий.
- Регионы обслуживания
- Россия и Новосибирск
- Адрес
-
Демакова 23/5 офис 133
630128 Новосибирск
Россия
+7-9529029585 houseprofe.ru
г.Новосибирск, ул. Демакова 23/5 офис 309