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Хауспрофи
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Комната в Академгородке, Хауспрофи Хауспрофи Рабочий кабинет в стиле минимализм Белый
    Комната в Академгородке, Хауспрофи Хауспрофи Рабочий кабинет в стиле минимализм Белый
    Комната в Академгородке, Хауспрофи Хауспрофи Рабочий кабинет в стиле минимализм Белый
    +1
    Комната в Академгородке
    Спальня в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спальня в стиле модерн Белый
    Спальня в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спальня в стиле модерн Белый
    Спальня в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спальня в стиле модерн Белый
    Спальня в таунхаусе, г.Барнаул
    СПА в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спа в стиле модерн Коричневый
    СПА в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спа в стиле модерн Коричневый
    СПА в таунхаусе, г.Барнаул, Хауспрофи Хауспрофи Спа в стиле модерн Коричневый
    +1
    СПА в таунхаусе, г.Барнаул
    Гостиная в Новосибирском Академгородке, Хауспрофи Хауспрофи Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Гостиная в Новосибирском Академгородке, Хауспрофи Хауспрофи Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Гостиная в Новосибирском Академгородке, Хауспрофи Хауспрофи Гостиная в стиле модерн Бежевый
    +2
    Гостиная в Новосибирском Академгородке
    Гостиная в п.Элитный НСО, Хауспрофи Хауспрофи Гостиная в стиле минимализм Белый
    Гостиная в п.Элитный НСО
    Гостиная в Барнауле, Хауспрофи Хауспрофи Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Гостиная в Барнауле, Хауспрофи Хауспрофи Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Гостиная в Барнауле, Хауспрофи Хауспрофи Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Гостиная в Барнауле
    Показать все 9 проекты

    Дизайн частных интерьеров. Исключительно
    индивидуальный подход.Предоставление полного цикла работ по комплектации и авторскому надзору. Предлагаем услуги для тех, кто требователен к своему окружению и ожидает высокого уровня сервиса на всех этапах проектирования и реализации. Умеем эффективно работать удаленно. www.houseprofe.ru

    Услуги
    • Дизайн частных интерьеров
    • Дизайн общественных интерьеров
    • Проектирование частных домов
    • Проектирование общественных зданий.
    Регионы обслуживания
    Россия и Новосибирск
    Адрес
    Демакова 23/5 офис 133
    630128 Новосибирск
    Россия
    +7-9529029585 houseprofe.ru
    Законное владение

    г.Новосибирск, ул. Демакова 23/5 офис 309

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