Наша главная цель не просто продавать строительные материала и осуществлять монтажные работы, мы стараемся удовлетворять потребности наших клиентов в конечном результате, который они хотят получить!
Мы собираем и публикуем отзывы и фотографии объектов наших Заказчиков потому, что мы вникаем в проблемы наших Клиентов. Мы хотим максимально облегчить выбор нашим новым Заказчикам на примере выполненных работ и решенных задач. Данный подход дает возможность нам постоянно изучать потребности и проблемы которые стоят перед нашими клиентами.
Что мы можем сделать для Вас:
заменить старый фасад дома на новый
заменить или отремонтировать кровлю дома
утеплить стены и кровлю дома
заменить старые деревянные окна на новые современные ПВХ окна
пристроить к дому террасу или веранду, а также сделать навесы
установить свайно-винтовой фундамент
установить каркасные перегородки внутри помещений
установить и отремонтировать фундамент дома
сделать отмостку вокруг дома
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- Адрес
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ул. Верхние Поля, д.48А стр.9
109429 Москва
Россия
+7-4952586208 www.sotdel.ru
109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.48А стр.9