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ТД Сотдел
Кровельщики Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
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Услуги

  • ремонт кровли
  • обшивка дома сайдингом
  • установка водостоков
  • установка снегозадержателей
  • монтаж металлочерепицы

Проекты

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    • Отделка фасада фиброцементными панелями Kmew, ТД Сотдел ТД Сотдел
    Отделка фасада фиброцементными панелями Kmew, ТД Сотдел ТД Сотдел
    Отделка фасада фиброцементными панелями Kmew, ТД Сотдел ТД Сотдел
    Отделка фасада фиброцементными панелями Kmew

    Наша главная цель не просто продавать строительные материала и осуществлять монтажные работы, мы стараемся удовлетворять потребности наших клиентов в конечном результате, который они хотят получить!

    Мы собираем и публикуем отзывы и фотографии объектов наших Заказчиков потому, что мы вникаем в проблемы наших Клиентов. Мы хотим максимально облегчить выбор нашим новым Заказчикам на примере выполненных работ и решенных задач. Данный подход дает возможность нам постоянно изучать потребности и проблемы которые стоят перед нашими клиентами. 

    Что мы можем сделать для Вас: 

    заменить старый фасад дома на новый

    заменить или отремонтировать кровлю дома

    утеплить стены и кровлю дома

    заменить старые деревянные окна на новые современные ПВХ окна

    пристроить к дому террасу или веранду, а также сделать навесы

    установить свайно-винтовой фундамент

    установить каркасные перегородки внутри помещений

    установить и отремонтировать фундамент дома

    сделать отмостку вокруг дома

    Регионы обслуживания
    • Московская область
    • Владимирская область
    • Тверская область
    • Рязанская область
    • Тульская область
    • Калужская область
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Москва
    • Показать все 9 регион обслуживания
    Адрес
    ул. Верхние Поля, д.48А стр.9
    109429 Москва
    Россия
    +7-4952586208 www.sotdel.ru
    Законное владение

    109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.48А стр.9

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