Сказочная мозаика

Мозаике уже более трех тысяч лет, и она до сих пор находит себе применение в декорировании интерьеров. Впрочем, популярность этого облицовочного материала легко объяснить, так как сочетание миниатюрных и разноцветных плиток…

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