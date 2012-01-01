Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мастерская <q>Мир мозаики и витража</q>
Бассейны и спа Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Спа в эклектичном стиле
    Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' СпаАксессуары для спа и бассейнов
    Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Спа в эклектичном стиле
    +2
    Хаммам в частном доме, Подмосковье, Новогорск, 2014
    Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Бассейн в классическом стиле
    Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Бассейн в классическом стиле
    Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Бассейн в классическом стиле
    +1
    Проект бассейна, загородный дом, панно «Лотосы», Подмосковье, 2012 год
    Санузел в частном доме, панно «Нарциссы», Подмосковье, 2010, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Ванная комната в эклектичном стиле
    Санузел в частном доме, панно «Нарциссы», Подмосковье, 2010, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Ванная комната в эклектичном стиле
    Санузел в частном доме, панно «Нарциссы», Подмосковье, 2010, Мастерская "Мир мозаики и витража" Мастерская 'Мир мозаики и витража' Ванная комната в эклектичном стиле
    Санузел в частном доме, панно «Нарциссы», Подмосковье, 2010

    Если Вы решили купить мозаику или заказать панно из мозаики или витража - наша художественная студия к Вашим услугам! Отделка мозаикой помещений в частных домах и квартирах "под ключ" - основная сфера нашей деятельности и любимая работа.

    Услуги
    Изготовление художественных панно из мозаики и витража. Интернет-магазин мозаики и плитки.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Адрес
    1-й Тушинский проезд, д.6 корп.1
    Москва
    Россия
    +84-954913906 www.mirmozaiki.com
      Add SEO element