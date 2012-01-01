Если Вы решили купить мозаику или заказать панно из мозаики или витража - наша художественная студия к Вашим услугам! Отделка мозаикой помещений в частных домах и квартирах "под ключ" - основная сфера нашей деятельности и любимая работа.
- Услуги
- Изготовление художественных панно из мозаики и витража. Интернет-магазин мозаики и плитки.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Адрес
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1-й Тушинский проезд, д.6 корп.1
Москва
Россия
+84-954913906 www.mirmozaiki.com